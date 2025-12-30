Fin de ciclo político en Lezama: Harispe deja la Intendencia y asume Myriam Mongay

Francisco Díaz
Harispe dejó su cargo en Lezama: ¿desgaste político o necesidad de una nueva dirección?

En el día de hoy, martes 30 de diciembre, finalizó formalmente la gestión del intendente de la ciudad de Lezama, el agrimensor Arnaldo “Lalo” Harispe, poniendo punto final a un ciclo político de diez años al frente del Departamento Ejecutivo Municipal.

Cabe recordar que el propio Harispe había adelantado públicamente, en declaraciones realizadas tiempo atrás a FM La Nube, que durante el mes de diciembre se produciría su salida de la Intendencia. Sin embargo, la misma no se concretó mediante una renuncia, sino a través de un pedido de licencia por vacaciones adeudadas, el cual fue presentado y aprobado en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante.

Una vez finalizado dicho período de licencia, el intendente iniciará ante el Instituto de Previsión Social (IPS) los trámites correspondientes para acceder a la jubilación anticipada, dando así cierre definitivo a su etapa en la función pública municipal.

En su reemplazo asumió la conducción del Ejecutivo local la profesora Myriam Mongay, quien fuera electa concejal en primer término en la lista del año 2023 que llevó al jefe comunal a obtener su re reelección. De esta manera, Mongay queda a cargo de la Intendencia conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Con esta transición institucional, Lezama cierra una década de conducción bajo el liderazgo de “Lalo” Harispe, un período que atravesó distintos contextos políticos, económicos y sociales, y que deja su impronta en la historia reciente del distrito.

