Festival de Jesús María 2026: cómo ver en vivo por TV Pública y la grilla completa de artistas

El verano argentino vuelve a tener uno de sus clásicos infaltables, con una propuesta que combina tradición, música popular y alcance federal. Como cada año, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se prepara para reunir a miles de personas tanto en el predio como frente a las pantallas, en una edición que vuelve a apostar fuerte por una programación diversa y de alto impacto.
Jesús María 2026 se podrá ver en todo el país
La edición 2026 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María contará con transmisión en vivo para todo el país a través de la TV Pública, lo que permitirá seguir cada jornada desde cualquier punto de Argentina.
Turismo 2026: crece la salida de argentinos al exterior y el Gobierno apuesta a créditos para viajar por el país
La cobertura televisiva estará disponible en:
- Canal 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
- Canal 806 en Cablevisión
- Canal 121 en DirecTV
Además, el evento podrá verse en vivo por streaming a través de la página oficial del festival, mediante transmisión online.
Una grilla artística que combina folklore, cuarteto y música popular
Jesús María 2026 presenta una programación que reúne figuras históricas del folklore argentino, referentes del cuarteto, artistas populares y nuevas generaciones, distribuidos a lo largo de once noches consecutivas.
Grilla completa de artistas de Jesús María 2026
Jueves 8 de enero
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 9 de enero
- Los Palmeras
- Q’ Lokura
- Los 4 de Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- Di Fer Palacio
Sábado 10 de enero
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- Sant2
- Mati Rojas
Domingo 11 de enero
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12 de enero
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco, Ceibo
Martes 13 de enero
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre