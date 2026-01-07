Festival de Jesús María 2026: cómo ver en vivo por TV Pública y la grilla completa de artistas

El verano argentino vuelve a tener uno de sus clásicos infaltables, con una propuesta que combina tradición, música popular y alcance federal. Como cada año, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se prepara para reunir a miles de personas tanto en el predio como frente a las pantallas, en una edición que vuelve a apostar fuerte por una programación diversa y de alto impacto.

Jesús María 2026 se podrá ver en todo el país

La edición 2026 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María contará con transmisión en vivo para todo el país a través de la TV Pública, lo que permitirá seguir cada jornada desde cualquier punto de Argentina.

La cobertura televisiva estará disponible en:

Canal 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Además, el evento podrá verse en vivo por streaming a través de la página oficial del festival, mediante transmisión online.

Una grilla artística que combina folklore, cuarteto y música popular

Jesús María 2026 presenta una programación que reúne figuras históricas del folklore argentino, referentes del cuarteto, artistas populares y nuevas generaciones, distribuidos a lo largo de once noches consecutivas.

Grilla completa de artistas de Jesús María 2026

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

Di Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco, Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero