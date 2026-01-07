Festival de Jesús María 2026: cómo ver en vivo por TV Pública y la grilla completa de artistas

Denisse Helman

El verano argentino vuelve a tener uno de sus clásicos infaltables, con una propuesta que combina tradición, música popular y alcance federal. Como cada año, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se prepara para reunir a miles de personas tanto en el predio como frente a las pantallas, en una edición que vuelve a apostar fuerte por una programación diversa y de alto impacto.

Jesús María 2026 se podrá ver en todo el país

La edición 2026 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María contará con transmisión en vivo para todo el país a través de la TV Pública, lo que permitirá seguir cada jornada desde cualquier punto de Argentina.

Turismo 2026: crece la salida de argentinos al exterior y el Gobierno apuesta a créditos para viajar por el país
Mirá también:

Turismo 2026: crece la salida de argentinos al exterior y el Gobierno apuesta a créditos para viajar por el país

La cobertura televisiva estará disponible en:

  • Canal 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
  • Canal 806 en Cablevisión
  • Canal 121 en DirecTV

Además, el evento podrá verse en vivo por streaming a través de la página oficial del festival, mediante transmisión online.

Una grilla artística que combina folklore, cuarteto y música popular

Jesús María 2026 presenta una programación que reúne figuras históricas del folklore argentino, referentes del cuarteto, artistas populares y nuevas generaciones, distribuidos a lo largo de once noches consecutivas.

Grilla completa de artistas de Jesús María 2026

Jueves 8 de enero

  • Jairo
  • Destino San Javier
  • Los Nombradores del Alba
  • Damián Córdoba
  • Nati Pastorutti
  • Decime Chango
  • Bien Argentino

Viernes 9 de enero

  • Los Palmeras
  • Q’ Lokura
  • Los 4 de Córdoba
  • Angelo Aranda
  • Lautaro Rojas
  • Di Fer Palacio

Sábado 10 de enero

  • Abel Pintos
  • Los Nocheros
  • Los Herrera
  • Los Trajinantes
  • Sant2
  • Mati Rojas

Domingo 11 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Christian Herrera
  • Piko Frank
  • Lucas Sugo
  • Campedrinos
  • Magui Olave

Lunes 12 de enero

  • Los Tekis
  • La T y La M
  • Ke Personajes
  • Diableros Jujeños
  • Kepianco, Ceibo

Martes 13 de enero

  • Sergio Galleguillo
  • LBC y Euge Quevedo
  • Juan Fuentes
  • Carafea
  • Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

  • Luciano Pereyra
  • La Konga
  • Nahuel Pennisi
  • Maggie Cullen
  • La Callejera

Jueves 15 de enero

  • Soledad
  • El Indio Lucio Rojas
  • Paquito Ocaño
  • Los Carabajal
  • Orellana Lucca
  • Chequelo

Viernes 16 de enero

  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos
  • Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

  • Jorge Rojas
  • Ahyre
  • Cazzu
  • Ulises Bueno
  • Guitarreros
  • La Clave Trío

Domingo 18 de enero

  • Los Manseros Santiagueños
  • Rally Barrionuevo
  • Dúo Coplanacu
  • DesaKta2
  • Flor Paz
  • Simón Aguirre
Gripe A H3N2, subclado K avanza en Argentina y ya fue detectado en cinco provincias
Mirá también:

Gripe A H3N2, subclado K avanza en Argentina y ya fue detectado en cinco provincias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
sullings
El último toque de sirena para un bombero voluntario de Chascomús de vocación eterna
Chascomús
alquileres la costa verano 2026
Alquileres en la Costa Verano 2026: valores promedio en cada destino turístico
Provincia
cuenta dni verano 2026
Verano 2026 con Banco Provincia: Cómo exprimir los descuentos de Cuenta DNI y tarjetas en la Costa (y en tu barrio)
Provincia
Casas Modulares provincia de Buenos Aires
Casas Modulares Baratas en Provincia de Buenos Aires: Lo que necesitás saber antes de comprar una
Provincia
CLIMA REYES
Temperaturas ideales en el Día de Reyes: ¿Cuándo vuelven las lluvias?
Provincia
banco provincia verano 2026
Nuevo crédito Banco Provincia 2026: Cómo pedir hasta $50 millones y la línea especial de verano “Acá”
Provincia
incendio geriatrico olavarria
Trágico incendio en un geriátrico de Olavarría: dos muertos y 37 heridos
Provincia

Más leídas