Feroz temporal en Bolívar: voladura de techos y más de 40 viviendas afectadas

La localidad de Urdampilleta, perteneciente al partido bonaerense de Bolívar, fue escenario este lunes por la noche de un intenso temporal que provocó graves daños materiales, el colapso del suministro eléctrico y la destrucción de diversas estructuras públicas y privadas.

El fenómeno comenzó pasadas las 23 horas, acompañado por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias torrenciales que anegaron calles, derribaron árboles y postes, y dejaron al pueblo completamente a oscuras. Según el portal LaNoticia1.com, la Cooperativa Eléctrica local interrumpió el servicio de manera preventiva ante el riesgo de electrocución por los cables caídos.

Daños generalizados y emergencia municipal

Uno de los puntos más castigados fue el club Torrecita Pádel, cuyas instalaciones quedaron completamente destruidas. El Municipio de Bolívar confirmó además el derrumbe de una vivienda y daños estructurales en más de 40 casas del casco urbano.

En distintos barrios, los caminos quedaron bloqueados por árboles caídos, lo que dificultó la llegada de los equipos de emergencia, informó FM Signos.

El intendente Marcos Pisano, junto con la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, encabezó un operativo conjunto con Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía y Protección Ciudadana. También se dispuso el Hospital Juana de Miguens como centro de evacuación, por su autonomía energética y capacidad de comunicación satelital.

Una noche bajo alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta amarilla para el centro bonaerense, que fue elevada a naranja ante el avance de las tormentas.

Los reportes indicaron la caída de granizo del tamaño de un huevo y ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora. Se estima que en pocas horas precipitaron entre 60 y 80 milímetros de lluvia, con acumulados aún mayores en algunos sectores rurales.

Como medida de emergencia, el municipio difundió un comunicado solicitando a la población no circular por las calles y mantenerse a resguardo. También habilitó un número especial de contacto: 2314-474949, destinado a asistencia y urgencias, dado que las líneas habituales de emergencia quedaron fuera de servicio.

Sin víctimas pero con importantes pérdidas

Pese a la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos. Sin embargo, el impacto fue considerable: techos volados, viviendas destruidas, anegamientos y cortes prolongados de energía que afectaron a casi toda la comunidad.

En paralelo, en la vecina localidad de Daireaux, el temporal también provocó caída de árboles y daños en vehículos, según consignó Diario La Mañana.

El mal tiempo continúa

El SMN mantiene la alerta naranja para gran parte del centro y oeste bonaerense —incluyendo Bolívar, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor y Pehuajó— con pronóstico de tormentas fuertes o localmente severas.

Se espera que el sistema pierda intensidad hacia la tarde del martes, aunque las autoridades recomiendan mantener la precaución ante posibles nuevas tormentas y ráfagas intensas.