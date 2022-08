Alberto Fernández respaldó a Cristina en una entrevista televisiva

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, respaldó a Cristina en una entrevista en el programa A Dos Voces de TN ayer por la noche.



El Máximo Mandatario sostuvo que “La Vicepresidenta es una mujer honesta y no tiene nada que ver con la llamada Causa Vialidad.”



Luego de defenderla, Fernández, hizo referencia a los dichos sobre un posible indulto de Él a Cristina, y dijo que “se habló de eso porque establecieron una condena mediática sobre Ella.”



Alberto, a su vez, se refirió a la Justicia y estableció que “la vehemencia que ponen para investigarla no es la que ponen para investigar a los otros.”



Por último, acerca de la posible manifestación en apoyo a Cristina, El Presidente señaló que “los Peronistas no tenemos miedo de tener la gente en la calle”.