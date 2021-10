Fernández firmó el decreto que releva a Macri del secreto de Estado para que pueda declarar

El Presidente Alberto Fernández firmó finalmente el decreto que relevó a Mauricio Macri del secreto de Estado para declarar en la causa por supuesto espionaje.

Lo autorización se dio ante el requerimiento del juzgado federal de Dolores para que se concrete la frustrada declaración indagatoria.

Este jueves, Mauricio Macri no pudo declarar ante el juez Martín Bava por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan porque la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un ex jefe de la Nación.

De esa manera el ex presidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra antes el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y remitió a la Casa Rosada el pedido para que esto suceda, lo que se concretó esta misma tarde.