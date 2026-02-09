Feriados de Carnaval 2026: ¿Cuándo es el primer fin de semana XXL de 4 días?

El calendario de febrero de 2026 trae consigo el primer gran descanso extendido del año. Para quienes ya regresaron de sus vacaciones o para aquellos que buscan un respiro antes del inicio formal de las clases, el Carnaval se presenta como la oportunidad ideal para una escapada. De acuerdo con el cronograma oficial de feriados nacionales, este evento garantiza un fin de semana extralargo de cuatro días, convirtiéndose en uno de los momentos de mayor movimiento turístico en todo el territorio argentino.

Las fechas exactas del fin de semana largo

En 2026, los feriados de Carnaval son inamovibles, lo que permite planificar con total previsión. El descanso se extenderá desde el sábado 14 de febrero hasta el martes 17 de febrero inclusive.

Las jornadas quedan configuradas de la siguiente manera:

Sábado 14 de febrero : Día de descanso habitual o jornada laboral reducida.

: Día de descanso habitual o jornada laboral reducida. Domingo 15 de febrero : Día de descanso.

: Día de descanso. Lunes 16 de febrero : Feriado nacional (Lunes de Carnaval).

: Feriado nacional (Lunes de Carnaval). Martes 17 de febrero: Feriado nacional (Martes de Carnaval).

Al tratarse de feriados nacionales, rige la Ley de Contrato de Trabajo: aquellos que deban prestar servicios durante el lunes o martes tendrán derecho a percibir la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, es decir, se paga doble jornada.

Eventos destacados: Cosquín Rock y Carnaval del País

Este fin de semana XXL coincide con dos de los eventos culturales más masivos de Argentina, lo que genera una ocupación hotelera que suele rozar el 100% en sus respectivas provincias.

Cosquín Rock 2026: El festival de rock más importante de la región se llevará a cabo precisamente el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. La coincidencia con el inicio del fin de semana largo facilita el flujo de jóvenes de todo el país hacia las sierras cordobesas.

Gualeguaychú: El Carnaval del País en Entre Ríos vivirá sus noches de mayor esplendor durante este feriado. Con las comparsas en su punto máximo de competencia, el corsódromo se convierte en el epicentro de los festejos, atrayendo a miles de turistas que buscan el despliegue de carrozas y trajes artesanales.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el receso de Carnaval, habrá que esperar más de un mes para el próximo alivio en la rutina. El siguiente descanso prolongado llegará en marzo, con otro fin de semana extralargo de 4 días debido al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), al cual se le sumará un feriado con fines turísticos el lunes 23 de marzo.