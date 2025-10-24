Feriado para empleados públicos en municipios bonaerenses el 24 de octubre

Ignacio Hernández
Feriados 2024

El próximo viernes 24 de octubre será un día no laborable para algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, en homenaje a los aniversarios de sus respectivas fundaciones. Este beneficio estará dirigido principalmente a los empleados del Banco Provincia y a los trabajadores de la administración pública en estas localidades.

¿En qué localidades será feriado?

El feriado municipal del viernes 24 de octubre impactará en las siguientes localidades bonaerenses:

Tragedia en la Ruta 9: cinco muertos en devastador choque múltiple
Mirá también:

Tragedia en la Ruta 9: cinco muertos en devastador choque múltiple
  • Ituzaingó: En conmemoración del aniversario de la fundación de Santa Rosa, que tuvo lugar en 1872.
  • Ramallo: Se celebrará el 161° aniversario de la fundación del partido, que ocurrió en 1864.
  • Suipacha: También festejará los 161 años de la creación del distrito por ley, en 1864.

Estas disposiciones fueron confirmadas a través de la resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, donde se detallan otras fechas no laborables en octubre.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo a nivel nacional?

A nivel nacional, el siguiente fin de semana largo está programado para el viernes 21 de noviembre, con un día no laborable con fines turísticos que se extiende hasta el lunes 24 de noviembre, día en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

Feriados restantes de 2025:

  • 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Para quienes esperaban un descanso extra, el 24 de octubre representará una excelente oportunidad para disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

La Provincia de Buenos Aires bajo Alerta Naranja: Se vienen tormentas fuertes y hay que prepararse
Mirá también:

La Provincia de Buenos Aires bajo Alerta Naranja: Se vienen tormentas fuertes y hay que prepararse
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuanto-es-multa-no-votar
¿Qué pasa si no voto el 26 de octubre? Consecuencias, multas y cómo justificar tu ausencia
Nacionales Sociedad
alerta tormentas fuertes
ALERTA: se viene un brusco cambio de tiempo con tormentas, viento y granizo
Provincia
anses prestacion cobro
La Plan por Desempleo de ANSES paga hasta $322.000: Cómo cobrar el beneficio si te quedaste sin trabajo
Anses
reforma laboral argentina trabajo
Reforma Laboral: Lo que tenés que saber sobre los cambios que impulsa el Gobierno
Nacionales Sociedad
WMFWAXM7CJAJJGAAZXLZZNKWZU
Tragedia en la Panamericana: Violento choque múltiple entre camiones y autos deja un saldo fatal e incendio devastador
Provincia
Clima tormentas lluvia
La Provincia de Buenos Aires bajo Alerta Naranja: Se vienen tormentas fuertes y hay que prepararse
Provincia
JOVEN VG
Buscan intensamente a una adolescente desaparecida en Villa Gesell
Villa Gesell

Más leídas