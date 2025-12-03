Feriado del 8 de diciembre: Qué se celebra y cómo será el último fin de semana largo del año

El cierre del año llega con una de las fechas más esperadas del calendario, un momento que muchas familias argentinas aprovechan para organizar actividades, planificar viajes cortos o simplemente descansar antes de las fiestas. El feriado tiene una fuerte tradición cultural y religiosa, y también genera impacto en la rutina laboral y turística en todo el país.

Qué se conmemora el 8 de diciembre en Argentina

El 8 de diciembre corresponde al Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional inamovible. La celebración recuerda el dogma proclamado por la Iglesia católica en 1854, que sostiene que María estuvo libre de pecado original desde su concepción.

En Argentina, la fecha se incorporó oficialmente al calendario en 1994, mediante la ley 24.445 durante el gobierno de Carlos Menem, quedando establecida como feriado de carácter obligatorio para todo el país.

Cómo impacta el feriado en el trabajo y las actividades del fin de semana

Al tratarse de un feriado nacional, las personas que trabajen ese día deberán cobrar su jornada al doble, según lo establecido por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

El fin de semana largo habilita opciones como:

Actividades culturales y religiosas.

Escapadas cortas a destinos turísticos.

Paseos y salidas familiares al aire libre.

Organización de compras o preparativos para las fiestas.

Para muchas familias, también es una oportunidad ideal para ordenar la agenda previa a Navidad y Año Nuevo.

Cómo se arma el calendario de diciembre y qué pasa con Navidad

Diciembre 2025 tendrá un segundo feriado: Navidad, que caerá jueves 25. El Gobierno nacional no dispuso feriado puente para el viernes 26, por lo que esa fecha no generará fin de semana largo.

La Ley 27.399 faculta al Ejecutivo a implementar hasta tres feriados puente por año, siempre ubicados en lunes o viernes para promover el turismo interno.

En cuanto al calendario 2026, su publicación oficial se realizará hacia fines de diciembre. Lo único anticipado es que el 1° de enero caerá jueves, sin previsión de un puente para el viernes 2.

Por qué el 8 de diciembre se arma el árbol de Navidad

El 8 de diciembre es también la fecha en la que gran parte de las familias elige armar el árbol de Navidad, una tradición que se instaló por coincidir con el feriado y por su cercanía a las celebraciones de fin de año.

Aunque no está directamente relacionada con el origen religioso del arbolito, la costumbre se adaptó al calendario y al sentido espiritual de la época. Su simbolismo incluye:

El árbol triangular como representación de la Santísima Trinidad .

. Las pelotas de colores como referencia a las manzanas del paraíso en el relato de Adán y Eva.

en el relato de Adán y Eva. Las luces como evocación de las antiguas velas, entendidas como la luz de Cristo, símbolo de unión y esperanza.

Opciones para aprovechar el último fin de semana largo del año

Con tres días consecutivos de descanso, muchas personas aprovechan para realizar escapadas breves o actividades locales. Entre las alternativas más elegidas: