Fentanilo contaminado: 96 muertes confirmadas y el temor a que la cifra siga subiendo

Eric Olivera
Las muertes por fentanilo contaminado alcanzan las 96, generando una creciente preocupación en las autoridades de salud y justicia de Argentina. Aunque la cifra fue confirmada, ha habido discrepancias en los números debido a la complejidad de algunos casos que aún se están analizando.

Investigaciones en Bahía Blanca sobre posibles casos dudosos

Funcionarios judiciales están evaluando nueve casos en Bahía Blanca que podrían no estar relacionados con el fentanilo contaminado. Esta verificación podría resultar en la exclusión de estos casos del total de muertes atribuidas al opioide.

La inquietud aumenta mientras las investigaciones continúan, y se espera obtener más datos que aclaren la situación en los próximos días.

Incautaciones y medidas de seguridad en hospitales

El último informe indica que se han incautado más de 100 mil ampollas de fentanilo que estaban distribuidas en el país y contaminadas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Hasta el momento, se asegura que ningún hospital mantiene estas ampollas contaminadas en sus existencias.

Las autoridades sanitarias trabajan para asegurar que el medicamento adulterado no haya llegado a los pacientes, implementando medidas de control más estrictas en el manejo de fármacos.

