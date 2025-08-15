Fatal accidente en Ruta 2: Murió un joven tras ser embestido en Chascomús

En la noche del jueves 14, un grave accidente se registró en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 116, en jurisdicción del partido de Chascomús, en dirección hacia Mar del Plata.

Según las primeras informaciones, un joven de 20 años intentó cruzar la calzada y fue embestido por una Renault Kangoo gris, cuyo conductor —presuntamente oriundo de Maipú— detuvo la marcha inmediatamente después del impacto.

El hecho, ocurrido a las 20:58 horas, fue captado por las cámaras de seguridad, lo que permitió activar de inmediato un operativo que incluyó la intervención de personal de la Policía Vial de Chascomús además de agentes de la concesionaria y el servicio de emergencias médicas.

La víctima fue trasladada consciente al Hospital Municipal “San Vicente de Paul” de Chascomús, pero su estado se agravó con el paso de las horas, y lamentablemente falleció.

En el lugar trabajaron los peritos de Policía Científica para establecer las circunstancias exactas del siniestro.

IMAGEN ILUSTRATIVA