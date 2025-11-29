Fatal accidente en Buenos Aires: dos muertos y dos heridos graves tras choque entre vehículos

Una trágica colisión múltiple ocurrió este viernes en la intersección de Avenida Belgrano y Avenida Huergo, en el barrio porteño de Monserrat, a las 20:40. El siniestro dejó un saldo desastrozo: dos mujeres fallecidas y dos heridos de gravedad. La colisión involucró a una camioneta Volkswagen Amarok, un automóvil Citroën C3 y una bicicleta.

Entre las víctimas fatales se encontraba una ciclista de 27 años, quien sufrió un trauma grave de cráneo y fue trasladada en una ambulancia privada al Hospital Argerich, donde falleció en el shock room. La otra fallecida, de 24 años, viajaba en el C3 en el momento del impacto, que provocó que el vehículo chocara contra un semáforo y luego contra un árbol. Sus identidades no han sido divulgadas.

Los heridos graves son una mujer de 34 años y un hombre de 47 años, quienes viajaban en la camioneta. Fueron atendidos en el lugar y luego trasladados por el SAME al Hospital Argerich, ambos con politraumatismos.

En el operativo de rescate, participaron Bomberos de la Ciudad, con dotaciones de Puerto Madero y San Telmo, así como efectivos de la Policía de la Ciudad y el personal de la Científica para realizar las pericias necesarias. Los agentes se encontraron con un escenario complejo y trabajaron para controlar el área.

Alrededor de la medianoche, las autoridades seguían trabajando en el lugar y pidieron a la población evitar el sector, dado el tamaño del siniestro y las labores de los equipos de emergencia.

Para proteger la identidad de la víctima que falleció en el lugar, se desplegó una carpa roja. Tras la identificación, se notificó a los familiares, quienes llegaron minutos después. Inicialmente, tres móviles se habían desplegado para asistir a las víctimas, aunque se confirmó la muerte de la ciclista poco después de su ingreso al hospital, según lo indicado por Alberto Crescenti, titular del SAME.

El personal de emergencias trabajó en el rescate de las víctimas. Crescenti comentó que tras las maniobras de reanimación se constató el fallecimiento de la ciclista. En cuanto a la segunda víctima fatal, también indicó que no se logró reanimarla. La primera hipótesis sobre el accidente sugiere que la camioneta habría rozado el automóvil, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se estrellara en la esquina contraria.