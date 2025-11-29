Fatal accidente en Buenos Aires: dos muertos y dos heridos graves tras choque entre vehículos

Eric Olivera
Fatal accidente en Monserrat: dos muertas y dos heridos graves tras choque entre vehículos

Una trágica colisión múltiple ocurrió este viernes en la intersección de Avenida Belgrano y Avenida Huergo, en el barrio porteño de Monserrat, a las 20:40. El siniestro dejó un saldo desastrozo: dos mujeres fallecidas y dos heridos de gravedad. La colisión involucró a una camioneta Volkswagen Amarok, un automóvil Citroën C3 y una bicicleta.

Entre las víctimas fatales se encontraba una ciclista de 27 años, quien sufrió un trauma grave de cráneo y fue trasladada en una ambulancia privada al Hospital Argerich, donde falleció en el shock room. La otra fallecida, de 24 años, viajaba en el C3 en el momento del impacto, que provocó que el vehículo chocara contra un semáforo y luego contra un árbol. Sus identidades no han sido divulgadas.

Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Mirá también:

Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans

Los heridos graves son una mujer de 34 años y un hombre de 47 años, quienes viajaban en la camioneta. Fueron atendidos en el lugar y luego trasladados por el SAME al Hospital Argerich, ambos con politraumatismos.

En el operativo de rescate, participaron Bomberos de la Ciudad, con dotaciones de Puerto Madero y San Telmo, así como efectivos de la Policía de la Ciudad y el personal de la Científica para realizar las pericias necesarias. Los agentes se encontraron con un escenario complejo y trabajaron para controlar el área.

Alrededor de la medianoche, las autoridades seguían trabajando en el lugar y pidieron a la población evitar el sector, dado el tamaño del siniestro y las labores de los equipos de emergencia.

Para proteger la identidad de la víctima que falleció en el lugar, se desplegó una carpa roja. Tras la identificación, se notificó a los familiares, quienes llegaron minutos después. Inicialmente, tres móviles se habían desplegado para asistir a las víctimas, aunque se confirmó la muerte de la ciclista poco después de su ingreso al hospital, según lo indicado por Alberto Crescenti, titular del SAME.

El personal de emergencias trabajó en el rescate de las víctimas. Crescenti comentó que tras las maniobras de reanimación se constató el fallecimiento de la ciclista. En cuanto a la segunda víctima fatal, también indicó que no se logró reanimarla. La primera hipótesis sobre el accidente sugiere que la camioneta habría rozado el automóvil, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se estrellara en la esquina contraria.

Bajan los rendimientos de las billeteras digitales: ¿Qué cambia desde diciembre para los ahorristas?
Mirá también:

Bajan los rendimientos de las billeteras digitales: ¿Qué cambia desde diciembre para los ahorristas?
Compartir este artículo
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF
Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Anses
Consternación en Brandsen: un joven de 18 años fue hallado sin vida
Brandsen
Derrumbe fatal en Costa Esmeralda: Un obrero murió y otro lucha por su vida
La Costa
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas
Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Provincia
vuelco ruta 226
Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce
Provincia
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans en Santa Fe
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Nacionales
vuelos baratos en argentina
Aerolíneas lanzan fuertes promociones por el Black Friday con descuentos y financiación para viajes nacionales e internacionales
Sociedad

Más leídas