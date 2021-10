Familiares de víctimas del ARA San Juan piden la detención de Mauricio Macri

Tras conocerse que el ex presidente Mauricio Macri no se presentará en los tribunales federales de Dolores, Valeria Carreras, abogada los familiares de las víctimas presentó este miércoles un pedido un recurso ante la justicia para que se detenga al ex mandatario al considerarlo en “rebeldía” ante la Justicia.

“No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”, afirmó el ex mandatario en su cuenta personal en la red social Twitter.

“Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”, aseguró el ex presidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Bava, quien lo citó a indagatoria.

Macri acusó a Bava de actuar en la causa a pesar de ser supuestamente “incompetente”, lo cuestionó por citarlo a indagaría en medio de la campaña electoral y le achacó que le impidiera viajar con una prohibición de salida del país, una medida que fue apelada.

Macri se reencontró ayer con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, quien horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que se terminó de cerrar la estrategia de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria.