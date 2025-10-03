Facundo Manes denunció un “pacto” entre el Gobierno y el kirchnerismo

Facundo Manes, diputado nacional y candidato a senador por Para Adelante, realizó una fuerte denuncia sobre la existencia de un “pacto” entre el Gobierno y el kirchnerismo, argumentando que ambos representan “dos caras de un mismo populismo”.

¿Qué sostiene Manes sobre el vínculo entre el Gobierno y el kirchnerismo?

En declaraciones a Radio Rivadavia, Manes afirmó que “lo denuncié a fines de 2024” y añadió que “el candidato del kirchnerismo para 2027 es Milei”. Según el legislador, existe una “línea directa” entre ambos espacios políticos, resaltando que ha sido “el único que puso el cuerpo casi en soledad en el Congreso” desde el inicio del debate sobre la Ley Bases.

En relación al contexto económico del país, Manes criticó al Presidente por no haber comprendido el mensaje electoral de 2023. Aseguró que actualmente “no tiene un plan” y que recurre a “un rescate financiero cada tres meses”, lo que genera “muchos arrepentidos y desilusionados” entre los votantes. También señaló que “Milei piensa que ganó por sus ideas, pero en realidad no fue así: ganó el narco, no la libertad que él pregonaba”.

¿Qué riesgos menciona Manes sobre la situación actual?

El legislador alertó sobre el fenómeno de la “narcopolítica”, considerándolo un peligro real para la democracia. Criticó además el estilo confrontativo del Presidente, afirmando que “su discurso violento aumenta la ansiedad social y enoja a la gente”. Manes enumeró varios grupos de la sociedad que han sentido el impacto negativo de esta confrontación, mencionando:

Jubilados

Niños autistas

Discapacitados

Médicos del Garrahan

Profesores universitarios

¿Cuál es el objetivo electoral de Manes?

Finalmente, Facundo Manes planteó que su principal desafío es construir una alternativa al Gobierno libertario. Anunció un objetivo específico en el ámbito electoral: “La meta es ganarle a La Cámpora el tercer senador, teniendo en cuenta que los dos primeros serían para La Libertad Avanza”.