Euro y dólar hoy: mirá las últimas cotizaciones este miércoles 17 de septiembre

El movimiento de las divisas extranjeras continúa generando atención entre ahorristas, importadores y viajeros que buscan conocer el valor del euro, el dólar y otras referencias cambiarias. La jornada del miércoles 17 de septiembre muestra variaciones tanto en el mercado oficial como en el paralelo, además de actualizaciones en las cotizaciones financieras y digitales.

Cuánto vale hoy el euro en Argentina

Según el Banco Central (BCRA), la cotización oficial del euro este miércoles es:

Compra: $1.664,35

$1.664,35 Venta: $1.754,50

En cuanto al euro blue, que se negocia en el mercado informal, el precio se ubica en:

Compra: $1.787,75

$1.787,75 Venta: $1.809,75

Por otro lado, el euro tarjeta, utilizado en consumos con débito o crédito en el exterior, marca los $2.258,46.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

En el segmento mayorista, el dólar oficial se negoció a $1.474, superando levemente el techo de la banda diaria en $1.474,3. Este valor es la referencia para las operaciones de comercio exterior y grandes transacciones.

Precio del dólar blue hoy

El dólar blue, que se opera en el mercado paralelo, cerró la jornada en $1.490 para la venta. La brecha con el tipo de cambio mayorista quedó en 1,1%, lo que mantiene la diferencia relativamente acotada.

Valor del dólar MEP hoy

El dólar MEP, que surge de la compra y venta de bonos en la bolsa local, cotizó en $1.486,47. La brecha respecto del mayorista se ubica en 0,8%.

Cotización del dólar Contado con Liquidación

El dólar CCL (Contado con Liquidación) se posicionó en $1.499,85, dejando una brecha del 1,7% con el dólar mayorista.

A cuánto se vende hoy el dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias, llegó a los $1.930,50. Este valor se aplica a las compras con tarjeta en el exterior y servicios de suscripción internacionales.

Dólar cripto hoy

En el mercado digital, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según la plataforma Bitso.

Precio de Bitcoin hoy

El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada a nivel mundial, registra un valor de u$s115.567, de acuerdo con la cotización en Binance.

El dólar mayorista llegó a $1.474,50 para la venta, lo que representa un récord nominal en el marco de la banda de flotación vigente. El dólar minorista en bancos (Banco Nación, etc.) alcanzó los $1.485 para la venta.