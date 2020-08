Este viernes anunciarán la continuidad de la cuarentena

Con algunas pequeñas flexibilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y posibles retrocesos de fase en algunas regiones del interior del país, el presidente Alberto Fernández anunciará hoy otra prolongación del aislamiento social, preventivo y obligatorio y su nuevo esquema.

Lo hará a través de un acto previsto para el mediodía de este viernes en la Quinta de Olivos y acompañado, como de costumbre, por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Con ambos dirigentes se reunió esta semana el mandatario nacional en la residencia oficial para definir junto a ellos esta nueva etapa de la cuarentena, que fue consensuada además con otros 12 gobernadores con los que se comunicó por videollamada.

“Tenemos preocupación por como se ha expandido el virus. No estamos en una situación critica pero nos preocupa la velocidad y está clarísimo que abrimos la circulación y se expandió el virus”, les dijo Alberto Fernández en aquella ocasión, según reveló a Infobae un funcionario presente.

Por su parte, Kicillof aprovechó su encuentro con el Presidente para volver a insistir en la idea de hay que mantener la cuarentena estricta en el Conurbano y que lo mejor es que en la Ciudad no abran más actividades.

El ex ministro de Economía teme que por una flexibilización en la Capital Federal aumenten los contagios y el sistema de salud porteño no pueda contenerlos. Si eso sucediera, los hospitales no tendrían capacidad de atención y generaría que los pacientes que no puedan ser atendidos tengan que ser derivados a centros de salud del Conurbano. Esa es la preocupación de su administración. Siempre enfocada en que el sistema no colapse de un momento al otro.

Por el contrario, Rodríguez Larreta insistió en la apertura de actividades. En primer lugar pondrá sobre la mesa su intención de abrir algunos negocios en Retiro, Once, Constitución y avenida Avellaneda. Si bien no lo explicitan en el gobierno porteño, saben que la cuarentena se terminó en esos lugares y los comerciantes volvieron a trabajar aunque no están habilitados para hacerlo.

El jefe de Gobierno de la Ciudad y el gobernador bonaerense se habían reunido el miércoles para intentar llegar a un acuerdo sobre cómo seguir con el aislamiento en los próximos días y coincidieron en que las decisiones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen que ser coordinadas y que se debe medir el impacto de cada apertura en lo que respecta al aumento de circulación que genere.