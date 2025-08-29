banner ad

Este sábado se reabre La California en el marco del 160º aniversario de Castelli

Francisco Díaz

La ciudad de Castelli está viviendo una semana llena de emociones: con motivo de su 160.º aniversario, que se celebrará el domingo 31 de agosto, el Municipio organizó una serie de actos y actividades para honrar su historia y patrimonio local. Entre los eventos más destacados se encuentra la reapertura de La California Argentina, prevista para mañana sábado 30 de agosto, de 11:00 a 13:00, con entrada libre y gratuita, música en vivo y visitas guiadas para recorrer este icónico espacio que marcó una época de esplendor en la región.

Una joya histórica de Castelli

La Estancia La California Argentina fue fundada en 1925 por el empresario Samuel Humberto Levi, quien apostó a transformar estas tierras en una potencia frutícola. Levi importó manzanos y otras especies desde California y Australia, llegando a convertir la zona en el manzanar más grande del mundo, con 600 hectáreas de cultivo y más de 900 trabajadores en época de cosecha.

En 1929, Levi mandó construir un majestuoso edificio de estilo castillo, montado sobre una plataforma giratoria ideada para seguir el recorrido del sol. Aunque el sistema funcionó solo una vez debido al peso de la estructura, el “castillo giratorio” se convirtió en una leyenda local y símbolo de innovación.

Tras el fallecimiento de Levi, la estancia pasó a manos de nuevos dueños que instalaron una fábrica de sidra y mantuvieron la producción durante varios años. Sin embargo, las inundaciones de la década del 60 y otras dificultades llevaron al abandono progresivo del predio, que permaneció en ruinas durante décadas.

Recuperación y futuro

Este año 2025, el Municipio de Castelli adquirió el histórico casco rural con el objetivo de restaurar su arquitectura y convertirlo en un polo cultural y turístico. Su reapertura, en el marco de los festejos por el 160.º aniversario de la ciudad, es un primer paso para revivir la memoria y el valor patrimonial de esta joya bonaerense.

Detalles del evento:

  • Fecha: Sábado 30 de agosto
  • Horario: 11:00 a 13:00
  • Entrada: Libre y gratuita
  • Actividades: Música, visitas guiadas y recorridos por el histórico predio

La reapertura de La California Argentina invita a vecinos y visitantes a redescubrir una parte fundamental de la identidad de Castelli: la historia de un pueblo que alguna vez brilló en el mapa mundial de la fruticultura y que hoy busca recuperar su esplendor.

