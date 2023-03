Cómo es la estafa de la tarjeta que vacía cuentas bancarias en pocos minutos sin dejar rastros

Una nueva estafa circula por Internet y es importante tomar todos los recaudos para no caer víctima de ella. Este engaño está dirigido a los usuarios de la tarjeta Mastercard.

La encargada de dar todos los detalles fue la influencer Sofía Cueva, que usa sus redes sociales para hablar sobre inversiones.

Un relato aterrador

La mujer contó: "Me intentaron robar los datos de la tarjeta y atenti con esta estafa que es muy frecuente y no es fácil de detectar".

Todo arrancó cuando la joven ingresó "MasterConsultas" en el buscador de Internet. Esto la llevó a una página que, a simple vista, parecía pertenecer a Mastercard, pero en realidad era falsa.





Sofía contó: "Pongo ingresar, y ni siquiera puse el usuario y contraseña que ya me dicen que vamos a validar la cuenta en dos simples pasos. Y me piden nombre, identificación, los dígitos de la tarjeta de crédito y me piden el código de seguridad. ¿Por qué Master me pediría el código de seguridad si ellos mismos emitieron la tarjeta?".

Al sospechar que era una cuenta falsa, pensada para robarle sus datos personales y saquear su cuenta bancaria, la joven prestó atención a varios detalles, por ejemplo, las publicidades del sitio conducían a la misma página.

Cueva escribió: "Todo me redirige a la misma página. Esta no es una página funcional. A lo único que te manda es a poner tu tarjeta de crédito".

Muchos cibernautas le agradecieron a la joven esta información que les permitirá evitar ser víctimas de esta nueva estafa.