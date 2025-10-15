Estaba colgado en un séptimo piso colocando un cartel y un vecino cortó la soga

Un hecho insólito ocurrió este lunes por la tarde en la ciudad de Córdoba, sobre la avenida Vélez Sarsfield, cuando dos operarios se encontraban instalando un cartel publicitario sobre una medianera y uno de ellos denunció que un vecino, desde una terraza, le cortó la cuerda de seguridad mientras trabajaba colgado a la altura del séptimo piso.

Según relató uno de los trabajadores, Facundo Ledesma, en el momento del incidente escuchó los gritos de su compañero alertándolo de que alguien estaba cortando la soga. Cuando miró hacia arriba, vio al hombre con una tijera en la mano.

El agresor habría argumentado que las cuerdas estaban apoyadas sobre su propiedad, motivo por el cual decidió cortarlas. Afortunadamente, ninguno de los operarios cayó al vacío, ya que contaban con un sistema de seguridad doble: una de las sogas fue cortada totalmente, pero la otra resistió y evitó una tragedia.