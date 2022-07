Comienza a haber escasez de productos básicos en los supermercados

Los pronósticos sobre la economía en Argentina no son prometedores, el dólar no para de subir, el gobierno no da señales y los comerciantes no dan abasto con tantos cambios de precios. Situación que ha generado que ya algunos alimentos comiencen a escasear en las góndolas.

Por estas horas, los comerciantes advierten que hay faltante de productos básicos como aceite, azúcar, café y papel higiénico.

Si bien en algunos supermercados y comercios de barrios se pueden encontrar dichos productos, no hay de todas las marcas ni tamaños de envase.

En el caso del aceite, son varias las marcas que faltan en las góndolas. Mientras que con la azúcar, hay muy poca oferta o limitan su venta.

“Obviamente, hay faltantes y hay retracción de los proveedores que no están entregando productos. Y de los comercios que, en algunos casos, para vender tenemos un problema de falta de referencia de precios. Se toma como ancla el nivel que toma el dólar blue, se referencia en ese valor. Así que hay faltantes y también hay retracción de operaciones”, aseguró Salvador Femenía, vocero de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Estamos esperando señales claras del Gobierno, a través del ministerio de Economía, de que esto se normalice, si no hay una situación de parálisis que no es buena para nuestra economía, donde ya estaba bastante interrumpido el proceso de recuperación”, agregó.