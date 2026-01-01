Escapada verde a solo 40 minutos de Buenos Aires: descubriendo el Ecoparque San Fernando

Un nuevo destino se presenta como opción para aquellos que buscan una escapada gratuita a solo 40 minutos de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) durante la temporada de verano. Se trata del Ecoparque San Fernando, un espacio verde que promete una experiencia de conexión con la naturaleza para todos los visitantes.

QUÉ HACER EN EL ECOPARQUE SAN FERNANDO

Este ecoparque ofrece un auténtico refugio natural ideal para caminar cerca del río, disfrutar de un picnic y contemplar el atardecer. El recorrido completo puede realizarse en aproximadamente 40 minutos. La cuenta de Instagram Buenos Aires La Posta ha divulgado un video que ilustra las actividades disponibles en el lugar.

“Vas a poder hacer una caminata hasta la laguna, que tiene un muy lindo mirador”, comentó la creadora del video sobre los senderos de corta distancia. A su vez, resalta la cercanía a la Costanera Municipal de San Fernando, un espacio ideal para extender la estadía al sol.

En el parque destaca el café estación Marina Nueva, famoso en la zona, donde los visitantes pueden merendar o disfrutar de un café. El acceso al Ecoparque es libre y gratuito, y se encuentra en Del Arca 1, intersección de Almirante Brown y Verminio Servetto.

CÓMO LLEGAR DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Para quienes optan por llegar en auto, la ruta más rápida consiste en salir hacia el norte por Avenida del Libertador, continuando por esta misma vía hasta atravesar Vicente López, Olivos y San Isidro antes de llegar a San Fernando.

Una vez en San Fernando, se puede ingresar a la zona del río a través de las calles que descienden hacia el Luján, donde se ubica el parque. El tiempo de viaje oscila entre 40 minutos y una hora, dependiendo del punto de partida en CABA y del tráfico.

Otra alternativa es el transporte público, siendo el tren una opción cómoda. Se puede tomar el tren Mitre ramal Retiro-Tigre y descender en la estación San Fernando. Desde allí, se puede caminar unos minutos hasta el lugar o combinar con un colectivo que facilite el acceso a la entrada del Ecoparque.

Asimismo, el Tren de la Costa ofrece un recorrido panorámico a lo largo del río, permitiendo descender en cualquiera de las estaciones de San Fernando o Marina Nueva, situadas a corta distancia del parque.