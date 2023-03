Escándalo: En su spot de campaña, Burlando aparece con uno de los asesinos de Cabezas

El mediático abogado Fernando Burlando que saltó a la fama por ser el letrado defensor de los asesinos del reportero gráfico, José Luis Cabezas y durante este 2023 estuvo en el centro de la escena por haber asumido la defensa de los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio por el que fueron condenados los rugbiers que lo asesinaron en Pinamar hace 3 años, lanzó su candidatura a Gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Y en ese contexto, quedó en la mira por tener a José Luis Auge, uno de los asesinos de Cabezas, en el spot con el que comenzó a difundir su lanzamiento a la política.

Burlando, recordemos, fue el defensor de la banda "Los Horneros" que integraba entre otros, José Luis Auge, que terminó condenada por secuestrar y asesinar al fotógrafo de la revista Noticias el 25 de enero de 1997.

Se trató de un crimen que conmocionó a la sociedad argentina y que marcó el comienzo del fin del empresario Alfredo Yabrán, condenado post mortem como instigador del homicidio.

El video se grabó en la localidad platense de Los Hornos y Auge aparece a los pocos segundos de iniciado el mismo





Lo cierto es que las imágenes volvieron a plantear la duda en los compañeros de Cabezas acerca de quién pagó sus honorarios como abogado. "Los autores del crimen que ocurrió el 25 de enero de 1997 eran ladrones de poca monta de un barrio muy carenciado, que no podrían haberse hecho cargo de los gastos", aseguran.

¿Qué dijo Burlando?

Entrevistado en Radio Perfil, Burlando reconoció que esa persona puede ser Auge, aunque intentó minimizarlo y hasta simuló no saber de quien se trataba.

"No lo chequeé, pero puede ser. -dijo- Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quien debe cancelar a nadie", agregó el mediático abogado.

Consultado acerca de su recuerdo del juicio por el asesinato del fotógrafo, Burlando dijo: "Ese caso fue hace muchos años".