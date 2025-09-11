Escándalo en Brandsen: el intendente y un concejal se enfrentaron a golpes por el reparto de alimentos

El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, protagonizó un violento incidente con el concejal oficialista Lucas Bronicardi durante una discusión por el reparto de la asistencia alimentaria que entrega la Provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en el local partidario del Frente Grande de Brandsen, a cargo de Bronicardi, mientras militantes descargaban alimentos de un camión. Según relató el edil en redes sociales, su espacio ayuda “a muchas familias en silencio” y cuestionó que “la necesidad de la gente no se debe usar para fotos”.

Minutos después, Raitelli pasó con su camioneta por el lugar para tomar imágenes y terminó bajándose del vehículo. Allí se produjo un cruce con Bronicardi que incluyó insultos, acusaciones y golpes, mientras el concejal filmaba la escena. Tras la pelea, el intendente regresó a su camioneta y se retiró del sitio.