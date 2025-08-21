Escándalo: candidato a Diputado increpó y golpeó a Eduardo Feinmann

Este jueves 21 de agosto de 2025, el periodista Eduardo Feinmann fue agredido por Marcelo Peretta, candidato a diputado nacional por el Movimiento Plural y secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, a la salida de Radio Mitre, ubicada en la calle Mansilla, Ciudad de Buenos Aires. El incidente, que incluyó insultos, una patada al periodista y daños a su vehículo, quedó registrado en un video difundido en redes y generó un fuerte repudio de usuarios.

El altercado ocurrió cuando Feinmann finalizó su programa matutino “Alguien tiene que decirlo”, líder en audiencia radial con más del 40% de share según Ibope. Peretta, acompañado por su hijo y otra persona que filmaban la escena, increpó al periodista exigiendo explicaciones por supuestas críticas vertidas en su contra en el programa. “Quiero que le digas a mi hijo por qué soy un garca. Usás tu programa para bardearme todos los días y nunca me entrevistaste”, le gritó Peretta, según se observa en las imágenes.

Feinmann intentó evitar el conflicto, respondiendo que Peretta “trabajaba con Mauro Viale” y que había “operado con un consultor” para inflar sus chances electorales en una encuesta durante su candidatura a legislador porteño en mayo, donde obtuvo solo el 0,13% de los votos. La tensión escaló cuando Peretta golpeó la ventanilla del auto del periodista y lo llamó “sinvergüenza” y “cobarde”. Al descender Feinmann de su camioneta para confrontarlo, Peretta le propinó una patada en la cintura y dañó la puerta del vehículo.

El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, columnista del programa, y una oficial de la Policía de la Ciudad, aunque Peretta también empujó a la agente durante el cruce. Feinmann, quien no sufrió heridas graves, denunció el hecho y aseguró que llevará el caso “hasta las últimas consecuencias” con una denuncia por lesiones y daños. “Tipos como estos tienen que estar presos. Esto es parte del sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más”, expresó en comunicación con Radio Mitre.

Peretta, por su parte, justificó su accionar en redes sociales, afirmando que solo buscaba una disculpa por las críticas de Feinmann y un derecho a réplica. Sin embargo, el video muestra una actitud violenta que contrasta con su relato. No es la primera vez que el sindicalista se ve involucrado en episodios violentos: en 2022, fue denunciado por agredir a un abogado en el Ministerio de Trabajo.

El hecho generó reacciones inmediatas. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió la agresión y llamó a respetar el trabajo periodístico. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también expresó su solidaridad con Feinmann, calificando al agresor como un “energúmeno” que recurre a la violencia como único método de expresión.

Peretta, conocido por su trayectoria en el gremialismo y sus incursiones políticas con escaso respaldo electoral, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, mientras Feinmann promete llevar el caso a la justicia para que “se haga responsable por sus actos”.