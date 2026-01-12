¿Es ilegal tomar mate en la ruta? El mapa de las provincias que aplican multas de hasta $500 mil este verano

La costumbre más argentina de todas, el mate en la ruta, se ha convertido en el centro de una fuerte polémica este verano de 2026. Con el endurecimiento de los controles viales en plena temporada turística, circular con el termo y el mate en la mano ya no es solo un riesgo para la seguridad, sino también para el bolsillo: en algunas jurisdicciones, las multas por esta distracción ya alcanzan los $500.000.

Aunque la Ley Nacional de Tránsito no menciona explícitamente la palabra “mate”, el vacío legal se cierra con normativas provinciales y artículos específicos que penalizan cualquier acción que reduzca el control del vehículo.

Mendoza: la provincia con las sanciones más severas

Mendoza se posiciona como la jurisdicción más estricta del país respecto a esta práctica. Bajo su Ley de Tránsito provincial y el Decreto 326/18, se exige que el conductor mantenga el “dominio efectivo del vehículo” en todo momento.

La normativa mendocina es taxativa: el conductor debe tener ambas manos sobre el volante, salvo para realizar cambios de marcha o accionar comandos del vehículo. El acto de cebar o sostener el mate es considerado una “falta gravísima”.

Monto de la multa: Se penaliza con 1.000 Unidades Fiscales (UF).

Se penaliza con 1.000 Unidades Fiscales (UF). Valor 2026: Con la Unidad Fiscal actualizada a $500 para este año, la sanción trepa a los $500.000 .

Con la Unidad Fiscal actualizada a $500 para este año, la sanción trepa a los . Pago voluntario: Si se realiza el pago dentro de los plazos de descuento, el monto puede reducirse a $300.000, una cifra que sigue siendo considerable.

Es importante destacar que, ante la viralización de estas cifras, las autoridades mendocinas aclararon que la sanción no busca perseguir la infusión en sí, sino la distracción y el riesgo de quemaduras que podrían provocar un accidente fatal.

Córdoba y el concepto de “Conducción Insegura”

En las rutas cordobesas, custodiadas por la Policía Caminera, la situación es similar pero con una escala de valores distinta. Aquí, tomar mate mientras se maneja se encuadra dentro de la figura de “conducción insegura”, una categoría que también incluye fumar al volante o manipular teléfonos celulares.

Sanción: Se aplican 20 Unidades Fijas (UF).

Se aplican 20 Unidades Fijas (UF). Costo estimado: Con el valor de la UF atado al precio del combustible, la multa en Córdoba ronda actualmente los $34.000 .

Con el valor de la UF atado al precio del combustible, la multa en Córdoba ronda actualmente los . Método de detección: A diferencia de otras zonas, en Córdoba las cámaras de seguridad vial y los drones de control ya están habilitados para registrar estas infracciones de forma digital.

¿Qué dice la Ley Nacional en el resto de las rutas?

En las rutas nacionales que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o el resto del país, rige la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (actualizada en marzo de 2025). El Artículo 39° establece que los conductores deben circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo.

Aunque no haya una multa de “monto fijo” por tomar mate en estas provincias, un agente de tránsito tiene la facultad de labrar un acta por “conducción peligrosa” si observa que el conductor no tiene ambas manos en el volante. En estos casos, la multa queda sujeta a la interpretación del agente y a la unidad de faltas local.

Los peligros reales más allá de la multa

Expertos en seguridad vial advierten que el mate al volante es un “agente distractor de nivel 2”. Esto significa que: