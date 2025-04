¿Es feriado el viernes 2 de Mayo en nuestro país?: Lo que tenés que saber

A pocos días de disfrutar del feriado del 1° de mayo, Día del Trabajador, surge una duda común entre los argentinos: ¿qué sucede con el viernes 2 de mayo de 2025? ¿Será un día feriado, no laborable, o una jornada como cualquier otra?

El 2 de mayo: ¿feriado o no?

El viernes 2 de mayo no será un feriado nacional, pero ha sido designado como día no laborable con fines turísticos. Esto implica que, aunque no es obligatorio descansar, los empleadores del sector privado decidirán si otorgan o no el día libre a sus empleados.

¿Qué implica un “día no laborable”?

Este tipo de jornada es opcional para los trabajadores del sector privado, lo que significa que si bien el empleador puede ofrecer el día libre, no existe obligación de hacerlo. Si se trabaja, no se paga extra ni se considera un feriado en términos salariales.

En cuanto al sector público, en su mayoría, no se prestarán servicios durante este día, por lo que las dependencias estatales estarán cerradas.

¿Por qué el Gobierno implementa este día?

El objetivo de este tipo de medidas es impulsar el turismo interno, sobre todo cuando se ubica estratégicamente entre dos feriados, como ocurre este año. El 1° de mayo cae jueves, lo que, al sumarse el viernes 2 de mayo, genera un fin de semana largo de cuatro días, ideal para escapadas turísticas o descansar.

Otros días no laborables en 2025

Además del viernes 2 de mayo, el calendario de 2025 ofrece más días no laborables que promueven el turismo:

15 de agosto (viernes)

21 de noviembre (viernes)

Estos días están pensados para maximizar los feriados nacionales y ofrecer más oportunidades para disfrutar del descanso y fomentar la actividad turística en el país.

Feriados nacionales en mayo

1º de mayo : Día del Trabajador (feriado inamovible)

: Día del Trabajador (feriado inamovible) 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado nacional)

Aunque el 2 de mayo no será un feriado obligatorio, se convierte en una excelente oportunidad para quienes puedan aprovecharlo como un día libre opcional, con el fin de disfrutar del fin de semana largo. Como siempre, es recomendable que los empleados consulten con sus empleadores si podrán disfrutar de este día como descanso, ya que no hay obligación legal de hacerlo.