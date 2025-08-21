Encuentran cerca de Ranchos un auto robado en General Belgrano

Un automóvil Fiat Cronos gris oscuro fue sustraído ayer por la tarde en la ciudad de General Belgrano en un hecho que sorprendió a la comunidad local.

Según informaron autoridades de la Estación de Policía de Seguridad Comunal, alrededor de las 19:30 horas, tres personas se presentaron en la vivienda del denunciante, preguntando por él. Al salir a la puerta, se produjo un forcejeo y los individuos lograron llevarse las llaves del vehículo y sustraerlo.

Los responsables hicieron mención a un dato particular de la víctima, lo que sugiere que conocían información sobre él, hecho que actualmente se encuentra bajo investigación.

Gracias al registro de las cámaras municipales, se constató que el automóvil se dirigió por la ruta 29 hacia Brandsen.

Esta mañana, en el marco de los operativos de búsqueda, personal del Destacamento de la localidad de Villanueva localizó el vehículo abandonado a pocos metros de la ruta entre Villanueva y Ranchos.

Se continúa con las tareas de investigación en base a la información recabada, mientras que las autoridades llaman a la comunidad a mantenerse alerta y colaborar ante cualquier dato relevante.