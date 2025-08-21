banner ad

Encuentran cerca de Ranchos un auto robado en General Belgrano

Francisco Díaz
auto ranchos

Un automóvil Fiat Cronos gris oscuro fue sustraído ayer por la tarde en la ciudad de General Belgrano en un hecho que sorprendió a la comunidad local.

Según informaron autoridades de la Estación de Policía de Seguridad Comunal, alrededor de las 19:30 horas, tres personas se presentaron en la vivienda del denunciante, preguntando por él. Al salir a la puerta, se produjo un forcejeo y los individuos lograron llevarse las llaves del vehículo y sustraerlo.

Fatal accidente en Ruta 29: Un muerto tras fuerte choque entre Ranchos y Gral Belgrano
Mirá también:

Fatal accidente en Ruta 29: Un muerto tras fuerte choque entre Ranchos y Gral Belgrano
Espacio Publicitario

Los responsables hicieron mención a un dato particular de la víctima, lo que sugiere que conocían información sobre él, hecho que actualmente se encuentra bajo investigación.

Gracias al registro de las cámaras municipales, se constató que el automóvil se dirigió por la ruta 29 hacia Brandsen.

Esta mañana, en el marco de los operativos de búsqueda, personal del Destacamento de la localidad de Villanueva localizó el vehículo abandonado a pocos metros de la ruta entre Villanueva y Ranchos.

Se continúa con las tareas de investigación en base a la información recabada, mientras que las autoridades llaman a la comunidad a mantenerse alerta y colaborar ante cualquier dato relevante.

Aniversario de Bomberos Voluntarios de Ranchos: 55 años de valor, entrega y orgullo
Mirá también:

Aniversario de Bomberos Voluntarios de Ranchos: 55 años de valor, entrega y orgullo
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Cambia hora argentina
¿Cambia la hora en Argentina?: Diputados aprobó un proyecto para cambiar el huso horario
Nacionales Sociedad
fresco agradavle
Breve pausa en las lluvias y temperaturas más agradables: ¿cómo sigue el tiempo?
Provincia
marolio
Falsa alarma: la ANMAT confirmó que el tomate Marolio se puede consumir porque no eran gusanos
Nacionales
Dolores, el Primer Pueblo Patrio, celebra 208 años de historia, cultura y tradición
Dolores
aumento bono jubilados anses
Jubilados recibirán aumento y bono en septiembre 2025: detalles, montos y calendario de pagos
Anses Sociedad
Axel Kicillof 131
Kicillof inauguró un nuevo tramo de la Ruta 11 y anunció la construcción de un nuevo hospital en Villa Gesell
Provincia Villa Gesell
caminos
Cancelan el Rally de Castelli por el mal estado de los caminos tras las lluvias
Castelli

Más leídas