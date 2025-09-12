Encontraron sano y salvo al joven que era buscado en Chascomús

Esta mañana confirmaron que personal de la D.D.I. Chascomús encontró sano y salvo a Juan Gabriel Parisotti, el joven de 22 años que había sido reportado como desaparecido desde fines de agosto.

La búsqueda, que comenzó tras la denuncia radicada por su familia, movilizó a las fuerzas de seguridad locales y generó gran preocupación en la comunidad.

Las autoridades informaron que no trascendió el lugar donde se encontraba ni los motivos que llevaron a su ausencia, ya que esos detalles quedaron en el ámbito privado por respeto a la intimidad del joven y su familia.

Con su hallazgo, la causa por “Averiguación de Paradero” quedó sin efecto, cerrando así el operativo de búsqueda que se había desplegado en los últimos días.