En Septiembre comienza la repavimentación de la Autovía 2 desde Dolores a Maipú

Francisco Díaz

Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) continúa ejecutando el Plan de Obras 2024-2027, más de 24 obras distribuidas en nuestras rutas y autovías, lo que representa un 86 por ciento de traza a nueva, y financiada con fondos propios. Se licitó una nueva obra vial en la autovía 2 que une la ciudad de Buenos Aires con la costa Atlántica.

La empresa estatal bonaerense que concesiona rutas y autovía recibió las ofertas de las empresas privadas que se presentaron para la repavimentación, recambio de barreras flexibles metálicas y demarcación horizontal de 140 kilómetros que atraviesan los distritos de DoloresGeneral Guido, hasta Maipú en ambos sentidos.

Seis empresas privadas presentaron sus proyectos de trabajo y propuestas económicas. AUBASA definirá quién se encargue de la obra que comenzará a partir de la segunda quincena de septiembre y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, para mejorar la seguridad vial del tramo desde Dolores a Maipú.

“Esta obra tiene una relevancia especial, ya que la autovía 2 es la principal arteria turística que une la capital del país con los destinos costeros bonaerenses. La prioridad del gobernador Kicillof es la obra vial, y junto a Vialidad provincial trabajamos para mejorar rutas y autovías, para mejorar la seguridad vial, y eso se traduce en una baja significativa de números de siniestros, y heridos”, expresó el presidente de Aubasa, José Arteaga.

