En Chascomús desalojaron el predio del histórico Castillo de la Amistad tras una orden judicial

En cumplimiento de una orden del Juzgado de Paz Letrado de Chascomús, la Municipalidad de ese distrito concretó el desalojo del predio del Castillo de la Amistad, ubicado en la ribera de la emblemática laguna. La medida se llevó a cabo luego de un prolongado proceso judicial iniciado por la comuna ante la ocupación ilegal del inmueble por parte de un vecino que se negaba a abandonar el lugar.

El procedimiento contó con la intervención del Oficial de Justicia, personal policial y agentes de las áreas de Seguridad y Asuntos Legales del municipio. Durante el operativo, el ocupante —que se hallaba junto a su pareja— intentó resistirse y profirió agresiones verbales, aunque finalmente la desocupación se concretó sin mayores incidentes.

A lo largo de varias horas, personal de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, retiró elementos del interior del edificio para permitir la recuperación total del predio. El hombre desalojado permanece ahora en un terreno lindero, el cual fue delimitado para evitar una nueva ocupación.

Desde la Municipalidad informaron que, una vez recuperado el espacio, se realizará una evaluación del estado estructural del inmueble y se avanzará en su puesta en valor con el objetivo de devolver el Castillo de la Amistad al uso comunitario. Además, ya se encuentra instalado en el lugar un tráiler de información turística, como parte de las acciones iniciales para reactivar el sitio.