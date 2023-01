Impresionante persecución en Lanús tras el robo a un jugador de primera: ¿Qué pasó y de quién se trata?

Las calles de Lanús presenciaron una persecución digna de una película de acción ayer por la tarde cuando cuatro delincuentes sustrajeron el Audi A3 negro del jugador de Racing Jonathan Galván. El futbolista pudo alertar al 911 de inmediato y la policía interceptó a dos de los delincuentes que escapaban con un Fiat Cronos de apoyo hacia CABA.

El hecho ocurrió en las calles Ituzaingó y Córdoba y finalmente concluyó luego de 80 cuadras de persecución en Barracas. Si bien no resultó herido, Galván, indicó que los delincuentes se llevaron todas sus pertenencias.

¿Cómo fue la persecusión?

Luego de que Galván alerte al 911, personal de la comisaría 2da. de Lanús inició un operativo cerrojo y a los pocos minutos divisaron a los autos involucrados. Los efectivos comenzaron una persecución tras el auto del jugador que duró varios kilómetros en los cuales los delincuentes intentaron chocar a los patrulleros.

Al ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, el Cronos chocó en las calles Río Cuarto y Luzuriaga, en el barrio de Barracas. Luego la Policía aprehendió dos jóvenes de 18 y 20 años. En tanto, el auto de Galván fue abandonado en las calles Luna y Río Cuarto y quienes iban a bordo se encuentran prófugos.

”Quería avisar a todos mis contactos de WhatsApp que en el robo sufrido ayer perdí todas mis pertenencias. Si me escriben por el momento no podré responder porque no tengo ningún número de línea”, publicó hoy en su cuenta de Instagram el ex defensor de Huracán y Argentinos Juniors