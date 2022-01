Emiten alerta amarillo por tormentas fuertes para casi toda la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que comprende prácticamente toda la Provincia de Buenos Aires que ocurriría en la tarde de este jueves 20 de Enero de 2022.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera localizada”, señala el Sistema de Alerta Temprana del SMN.

Los distritos comprendidos en la presenta alerta son los siguientes:

Almirante Brown – Avellaneda – Berazategui – Berisso – Brandsen – Cañuelas – Chascomus – Ensenada – Esteban Echeverria – Ezeiza – Florencio Varela – Gral Belgrano – Gral Paz – Hurlingham – Ituzaingo – La Matanza – La Plata – Lanus – Lezama – Lomas de Zamora – Magdalena – Merlo – Moron – Pte Peron – Punta Indio – Quilmes – San Vicente – Tres de Febrero.

La alerta alcanza también a los distritos de: Chivilcoy – Ezeiza – Gral Belgrano – Gral Las Heras Gral Rodriguez – Lobos – Lujan -Marcos Paz – Mercedes – Moreno – Navarro – Roque Perez – S. A. de Giles – S. M. del Monte – San A. Areco – San Vicente – Suipacha.

También ser vería afectado el Río de la Plata Exterior – Río de la Plata Interior.

Recomendaciones frente al alerta amarilla por tormentas:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.