¿Qué es el Parkinson? La enfermedad que afecta a Emiliano Pinsón

El periodista deportivo Emiliano Pinsón reveló que sufre Parkinson, una enfermedad que afecta el sistema nervioso, provocando movimientos involuntarios y neurodegenerativa.

“Me hice un estudio del sueño y me dio mal. Me hice otro estudio más porque me sentía raro físicamente. Cuando fui al Fleni en febrero del año pasado me diagnosticaron Parkinson y ahí entendí todo“, explicó Pinsón en una entrevista radial.

“Tengo el tipo de Parkinson que tiene el Indio Solari, el rígido”, detalló. Si bien es una enfermedad que lo aquejará de por vida, Emiliano decidió enfrentarla con todo el coraje necesario y agradeció el apoyo que recibió de parte de sus colegas y empleadores.

A su vez, Pinsón decalró que ya tiene algunas complicaciones de la rutina diaria: “Con este tipo de Parkinson tenés movimientos robóticos, yo tengo uno leve, estoy medicado y es de por vida, crónico. Te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados. Pero bueno, era quedarte llorando y viendo pasar el tiempo o no”.

Frente al panorama a futuro que ya conoce reveló: “Salís a pelear porque lo voy a tener todo el tiempo hasta que encuentren una cura. Yo me siento bien, si bien me sensibilicé mucho y lloré bastante. Hay muchas cosas del deseo, no solo sexual, que perdés hasta que te vas equilibrando, sea por lo emocional o por los medicamentos, o por todo”.

¿Qué es el Parkinson?

Como mencionamos anteriormente, el Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento, coordinación, músculos, equilibrio y es neurodegenerativa.

Algunos síntomas llegan gradualmente y comienza con algunos temblores perceptibles en una sola mano, aunque además, provoca rigidez o disminución del movimiento.

Según los médicos especialistas, la falta de dopamina en el cerebro genera que las neuronas que controlan el movimiento se deterioren y se pierdan. A consecuencia, los movimientos, coordinación, tono muscular y equilibrio se ven afectados gradualmente.

La enfermedad de Parkinson es una de las patologías neurodegenerativas más comunes relacionadas con la edad, afecta al 1% de los pacientes mayores de 60 años y al 0,3% de la población general, según la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas.

La Asociación Parkinson Argentina indica que en nuestro país tienen son más de 90.000 personas conviven con esta enfermedad, mientras que otras fuentes cuentan que son 120.000.