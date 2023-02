Elisa Carrió anunció que será candidata a Presidente

Elisa Carrió sorprendió a todos al anunciar que será candidata a Presidente en las primarias de Juntos por el Cambio representando a su partido, la Coalición Cívica.

Lilita Carrió

Tan directa como siempre

En diálogo con Jorge Lanata, por Radio Mitre, la referente política confesó: "Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores".

Y remarcó que no tiene ambiciones personales: "Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio".

Patricia Bullrich.

Todos contra todos

Carrió declaró que iniciará su campaña en mayo y dijo que espera competir en la interna con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Todavía no está definido si Mauricio Macri se presentará a esta interna o no. El ex presidente se niega a hablar de este tema.