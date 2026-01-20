ElectroModo: Banco Nación y MODO lanzan 18 cuotas sin interés y descuentos en electrodomésticos

El Banco Nación (BNA) ha lanzado oficialmente ElectroModo, una campaña estratégica diseñada para facilitar el acceso a tecnología y electrodomésticos en un contexto de alta demanda por la temporada de verano. Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la billetera virtual MODO, se presenta como una ventana de oportunidad para quienes buscan renovar equipos del hogar o dispositivos móviles con beneficios financieros que no se encuentran habitualmente en el mercado.

La promoción no solo se limita a descuentos directos, sino que apuesta fuertemente por la financiación a largo plazo, un factor determinante para el consumo de bienes durables en Argentina.

Cuotas sin interés y financiación extendida

El pilar fundamental de ElectroModo es la oferta de hasta 18 cuotas sin interés en una amplia selección de productos. Dependiendo del tipo de cuenta y la categoría del artículo, los usuarios pueden acceder a planes de 6, 12 y hasta 18 meses sin costo financiero. Esta medida aplica principalmente a las compras realizadas a través de Tienda BNA+, el marketplace oficial de la entidad, que se ha consolidado como la plataforma preferida para estos eventos de beneficios.

Descuentos y topes de reintegro

Además de la financiación, la campaña incluye reintegros exclusivos de hasta el 20% al pagar con la billetera MODO BNA+. Es importante destacar que para que el beneficio sea efectivo, el usuario debe tener vinculadas sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación y realizar el pago mediante el escaneo del código QR o directamente a través del portal de compras.

A diferencia de las promociones de consumo diario en supermercados, donde los topes suelen ser semanales y más ajustados, en ElectroModo los reintegros están diseñados para compras de mayor volumen, permitiendo un ahorro significativo en el precio final de heladeras, aires acondicionados y televisores.

Categorías de productos destacadas

La campaña ElectroModo 2026 pone especial énfasis en productos de eficiencia energética, alineándose con las políticas de consumo responsable de la entidad. Entre los artículos con mayores beneficios se encuentran:

Refrigeración: Aires acondicionados split de bajo consumo y heladeras con tecnología inverter.

Aires acondicionados split de bajo consumo y heladeras con tecnología inverter. Tecnología: Smartphones de última generación, notebooks y tablets.

Smartphones de última generación, notebooks y tablets. Línea Blanca: Lavarropas automáticos y cocinas.

Lavarropas automáticos y cocinas. Pequeños electrodomésticos: Cafeteras, licuadoras y aspiradoras robot.

Cómo acceder a los beneficios de ElectroModo

Para aprovechar estas promociones, los clientes deben seguir una serie de pasos técnicos que aseguran la acreditación de los descuentos:

Vincular la cuenta: Asegurarse de tener la aplicación BNA+ actualizada y la sección de MODO activa con las tarjetas de crédito cargadas.

Asegurarse de tener la aplicación BNA+ actualizada y la sección de MODO activa con las tarjetas de crédito cargadas. Verificar el stock: Ingresar a Tienda BNA+ para visualizar los productos señalizados con el logo de la promoción.

Ingresar a Tienda BNA+ para visualizar los productos señalizados con el logo de la promoción. Medio de pago: Seleccionar “MODO” al momento de finalizar la compra. Los reintegros suelen acreditarse en la cuenta bancaria vinculada en un plazo de hasta 30 días posteriores a la operación.

Seleccionar “MODO” al momento de finalizar la compra. Los reintegros suelen acreditarse en la cuenta bancaria vinculada en un plazo de hasta 30 días posteriores a la operación. Presencialidad: Para compras en locales físicos adheridos, es indispensable solicitar el pago con QR de MODO para acceder a los beneficios de la entidad.

Vigencia y condiciones generales

La semana de ElectroModo tiene una duración limitada, aunque algunas categorías de productos de eficiencia energética pueden extender su vigencia durante el resto del mes. La promoción es válida para la cartera de consumo y no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta o a través de otras billeteras virtuales que no sean la oficial del Banco Nación.