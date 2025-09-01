Electro Fans 2025: descuentos y financiación en tecnología y electrodomésticos

Las principales cadenas de retail del país lanzaron una nueva edición de Electro Fans, una propuesta comercial que promete atraer a consumidores en busca de oportunidades para renovar sus productos del hogar y acceder a las últimas tendencias en tecnología. El evento se extenderá hasta el miércoles 3 de septiembre, tanto en locales físicos como en plataformas online.

Quiénes participan y qué beneficios ofrece

Electro Fans es organizado por siete cadenas líderes del sector: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City.

En esta edición, los organizadores destacan:

Descuentos de hasta el 45 %

Financiación en hasta 12 cuotas sin interés

Promociones exclusivas en compras online y en sucursales

en compras online y en sucursales Envíos a todo el país con una propuesta federal

Qué productos están en promoción

Las ofertas incluyen una amplia gama de categorías que apuntan a distintos perfiles de consumidores. Entre ellas:

Televisores y celulares

Gaming y pequeños electrodomésticos

Colchones y productos de cuidado personal

Lavado, bazar y herramientas

Artículos para bebés

Según los organizadores, las freidoras de aire continúan siendo las grandes protagonistas en ventas, mientras que el segmento de celulares se ve afectado por la competencia de productos comercializados en el mercado informal.

Impacto del contexto económico en el consumo

El sector minorista de electrodomésticos y tecnología venía registrando un crecimiento sostenido en el primer trimestre de 2025, pero desde abril y mayo se observa un estancamiento en las ventas.

Entre los factores que explican esta situación se destacan:

Eliminación del programa Ahora 12 , que redujo la cantidad de cuotas sin interés disponibles.

, que redujo la cantidad de cuotas sin interés disponibles. Suba de tasas de interés , que encarece la financiación y limita el acceso a créditos personales.

, que encarece la financiación y limita el acceso a créditos personales. Mayor ingreso de productos informales, comercializados en redes sociales y marketplaces, lo que afecta directamente a los retailers que operan con todas las formalidades legales y tributarias.

Los organizadores advierten que el fin del Ahora 12 tuvo un impacto negativo, ya que la carga financiera ya no se comparte entre el Estado y el sector privado, reduciendo la oferta de cuotas y desalentando las compras.

Expectativas de ventas para el evento

En experiencias anteriores, durante Electro Fans las cadenas lograron duplicar las visitas a las plataformas digitales y aumentar las ventas en un 50 % respecto de una semana promedio.

Este año, pese al escenario de bajo consumo, la expectativa es que el evento funcione como motor de ventas y permita a los consumidores anticipar compras, aprovechar descuentos exclusivos y acceder a planes de financiación en todo el país.

Para conocer todas las promociones disponibles, los organizadores recomiendan ingresar a la página web oficial de Electro Fans y seguir las novedades en redes sociales.