Elecciones 2025: tras los comicios bonaerenses, aún queda volver a las urnas en octubre

Pasadas las elecciones bonaerenses del último domingo 7 de septiembre, muchas personas desconocen que todavía resta una cita clave con las urnas. Será el domingo 26 de octubre, día en que se desarrollarán las elecciones legislativas nacionales en todo el país.

Ese cuarto domingo de octubre, los ciudadanos habilitados en el padrón electoral deberán concurrir a votar. En esta jornada se renovará la mitad del Congreso de la Nación:

24 bancas del Senado

127 escaños en la Cámara de Diputados

En paralelo, algunas provincias también elegirán autoridades locales, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, la renovación de la Legislatura y de los concejos municipales ya tuvo lugar el domingo 7, cuando Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza.

Vale recordar que la Provincia de Buenos Aires decidió desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, al igual que otras jurisdicciones como Chaco, Jujuy, Santa Fe, Misiones, Salta, Formosa y San Luis, que ya eligieron a sus representantes provinciales.

Con este escenario, los bonaerenses deberán volver a las urnas el 26 de octubre, esta vez para definir el futuro del Congreso de la Nación y el rumbo legislativo del país para los próximos años.