Elecciones 2025: Kicillof acusó al Gobierno de haber viralizado un falso video suyo

Francisco Díaz
KICILLOF EN LA COSTA

En plena carrera hacia las elecciones legislativas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió con todo contra La Libertad Avanza (LLA) luego de que se viralizara un video que buscaba desacreditarlo.

El foco de la polémica fue un fragmento audiovisual difundido por Manuel Adorni, portavoz de Presidencia, que mostraba al mandatario provincial aparentemente admitiendo en una entrevista que no tenía propuestas de campaña. Sin embargo, pronto se confirmó que el video era falso y habría sido diseñado con tecnología de inteligencia artificial.

En la grabación presentada, una entrevistadora de Futurock le pregunta a Kicillof: «Más que decirle a Milei ‘esto no’, ¿qué dice el peronismo ‘esto sí’?», a lo que el gobernador supuestamente responde: «No tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla».

Frente a ello, Kicillof salió a desmentir rápidamente y compartió el video original, además de atacar duramente a los libertarios: «Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad», escribió en su cuenta de X.

El gobernador concluyó con un mensaje contundente, apuntando a las urnas: «Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas».

La polémica marca un nuevo capítulo en la fuerte disputa electoral que se intensifica a poco menos de un mes para los comicios, donde la batalla por la narrativa digital y la influencia en redes sociales se ha convertido en una arena central.

