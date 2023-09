Oscar Ruggeri cuestionó a los candidatos a presidente: “Por mis nietos”

Oscar Ruggeri habló en el programa “F90” de ESPN sobre la situación que atraviesa Argentina y criticó duramente a los candidatos a presidente.

El fuerte descargo del referente del fútbol

El ex jugador arrancó diciendo: “Se pelean, discusiones… Carteles, por toda la provincia. ¡La plata que gastan estos tipos! Y después dicen: ‘por la gente’. ¡Dejen de hacer publicidades! ¡Si ahora va a haber un debate! Ahora los vamos a escuchar a los tres y después votas al que querés vos”.

Ruggeri pidió: “¡No gasten más guita, denlen de comer a los pibes, que después dicen que hay como 2 millones de pibes con hambre! Carteles… Y después digo: ‘¡Mirá la guita que gastan estos tipos en poner la carita!’, que son todos iguales, te sonríen todos”.

El referente del fútbol afirmó: “Por una carita sonriente no te voy a votar. A mí de qué me sirve eso, yo no te voy a ir a votar. A mí hablame, decime qué vas a hacer y yo después ahí elijo quién me gusta“.

El ex jugador exigió: “Que paguen las equivocaciones, que las paguen con sus bienes. Que paguen con sus cosas, loco. ¿Querés ser presidente? Pero mirá que si te mandás un error, vamos con todo los bienes que tenés y te sacamos todo… A ver qué hacen y cuántos después se presentan. Un día hay que hacerlo, por mis nietos…”.

A continuación, mirá el video completo.