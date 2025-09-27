El sueldo de Cavani en Boca: ¿cuánto cobra por mes y por año?

Desde su llegada a Boca Juniors, una de las grandes incógnitas y temas de debate entre los hinchas y el periodismo deportivo ha sido el salario de Edinson Cavani. El delantero uruguayo, con una trayectoria estelar en Europa, se convirtió en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino. A continuación, te contamos los detalles sobre sus ingresos en el club de la Ribera.

El salario anual de Edinson Cavani

Según diversas fuentes y reportes especializados en el mercado de pases, el sueldo de Edinson Cavani en Boca Juniors ronda los 2.7 millones de dólares por año. Esta cifra lo posiciona como el futbolista con el salario más alto de todo el plantel xeneize y uno de los mejores contratos de la Liga Profesional de Fútbol.

Para tener una idea más clara de lo que representa este ingreso, se puede desglosar de la siguiente manera:

Sueldo mensual: Aproximadamente 225.000 dólares.

Aproximadamente 225.000 dólares. Sueldo semanal: Cerca de 53.000 dólares.

Cerca de 53.000 dólares. Sueldo diario: Unos 7.500 dólares.

Es importante destacar que estas cifras son estimaciones basadas en informes de la prensa deportiva y pueden no incluir primas o bonos por objetivos personales y grupales.

El contrato de Cavani con Boca

Edinson Cavani llegó a Boca a mediados de 2023 y, tras un buen rendimiento y una fuerte conexión con los hinchas, acordó la renovación de su vínculo. Su contrato actual se extiende hasta diciembre de 2026. Sin embargo, algunos informes sugieren la existencia de una cláusula que permitiría a cualquiera de las dos partes revisar la continuidad del acuerdo a finales de 2025.

Comparación con otros salarios de Boca

Para poner en perspectiva el ingreso del “Matador”, es útil compararlo con los de otros referentes del equipo. Cavani lidera cómodamente la escala salarial del club.

Jugador Salario Anual Estimado (USD) Edinson Cavani $2.700.000 Marcos Rojo $2.200.000 Sergio Romero $1.300.000 Frank Fabra $1.100.000 Luis Advíncula $900.000

La inversión realizada por Boca Juniors para contar con una figura de la jerarquía de Cavani demuestra la apuesta del club por competir al más alto nivel, no solo en el torneo local sino también en el ámbito internacional.