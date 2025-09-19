El Senado tumbó el veto de Milei y asegura el reparto automático de ATN a las provincias

El Senado de la Nación propinó este jueves un nuevo revés al presidente Javier Milei al rechazar de manera contundente el veto presidencial a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La votación terminó con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, superando con holgura la mayoría de dos tercios que exige la Constitución para insistir en la sanción de una norma.

¿Cuáles son las implicancias de la ley sobre el reparto automático de ATN?

La iniciativa aprobada obliga a que los ATN se distribuyan de forma automática y diaria, considerándolos como parte de los fondos coparticipables. Esto busca terminar con el manejo discrecional de esos recursos, que hasta ahora dependían de las decisiones del Poder Ejecutivo. Para muchos gobernadores, se trata de una herramienta clave para dar previsibilidad financiera a las provincias y asegurar el financiamiento de servicios esenciales.

Argumentos del Gobierno frente al veto

Desde la Casa Rosada justificaron el veto argumentando que la automatización del reparto podría limitar la capacidad de reacción del Gobierno frente a emergencias o desequilibrios financieros imprevistos, además de poner en riesgo el objetivo del “déficit cero”. Sin embargo, la mayoría de los bloques opositores en la Cámara Alta desestimaron esos planteos y remarcaron que el reparto discrecional de los ATN ha sido utilizado históricamente como un instrumento de presión política sobre los distritos.

Próximos pasos en el Congreso: ¿Qué sucederá en la Cámara de Diputados?

La votación en el Senado se suma a una serie de derrotas recientes para Milei en el Congreso, que ya rechazó sus vetos a la ley de financiamiento universitario y a la de emergencia pediátrica. Con este escenario, la decisión ahora pasará a la Cámara de Diputados, que deberá resolver si también deja sin efecto el veto presidencial. Para que la ley quede firme, será necesario alcanzar nuevamente los dos tercios de los votos.

El desenlace de este debate marcará no solo el futuro del reparto de fondos nacionales, sino también el grado de poder político con el que Milei podrá seguir avanzando en su agenda de gobierno frente a una oposición cada vez más articulada en el Parlamento.