El robot de cocina Rein de Essen: Precio, características y todo lo que necesitás saber

El robot de cocina Rein de Essen llegó recientemente al mercado argentino, marcando un hito para la marca conocida por sus cacerolas y sartenes de aluminio fundido. Este equipo, diseñado para facilitar las tareas culinarias, combina tecnología moderna con un enfoque en la cocina casera argentina. En este artículo, te contamos de manera objetiva sus características, funciones, precio y cómo se posiciona en el mercado local, para que tengas toda la información actualizada al alcance.

Qué es el robot de cocina Rein de Essen

Essen, una empresa argentina con 45 años de historia, lanzó el Rein, su primer robot de cocina, tras una inversión de US$ 1,2 millones y dos años de desarrollo. Aunque fabricado en Asia, el diseño, software y recetas son 100% argentinos, creados en colaboración con chefs locales. El nombre “Rein” homenajea a Mirta Rein, esposa del fundador, quien inspiró el nombre de la marca (en alemán, “Essen” significa “comer”). Este equipo no busca reemplazar las ollas y sartenes tradicionales, sino complementarlas, ofreciendo una experiencia que combina tecnología con recetas adaptadas al paladar argentino, como empanadas, guisos o postres caseros.

Características técnicas del Rein

El Rein está diseñado para ser funcional y resistente, pensado para el uso diario en hogares argentinos. Estas son sus especificaciones principales:

1200 W, suficiente para tareas exigentes como amasar o cocinar a alta temperatura. Capacidad: Jarra de acero inoxidable de 3 litros, adecuada para preparar comidas para familias o en cantidades para freezar.

Táctil de 8,9 pulgadas, con una interfaz intuitiva que muestra recetas paso a paso. Materiales: Incluye cuchillas reforzadas, jarra de acero inoxidable y accesorios duraderos, con una garantía de 3 años.

Incluye cuchillas reforzadas, jarra de acero inoxidable y accesorios duraderos, con una garantía de 3 años. Accesorios: Viene con batidor, cestillo para cocción al vapor, espátula, tapa vaporizadora y un cubilete de 100 ml. Además, incluye una sartén o cacerola Essen de 24 cm al registrarse en Essen+.

El equipo está pensado para reemplazar múltiples electrodomésticos, como licuadoras, procesadoras o amasadoras, ocupando menos espacio en la cocina.

Funciones disponibles

El Rein ofrece 16 programas automáticos que simplifican la preparación de recetas al ajustar tiempos y temperaturas automáticamente. Entre las funciones destacadas están:

Permite personalizar tiempos y temperaturas. Balanza integrada: Mide ingredientes directamente en la jarra.

Ideal para panes, pizzas o masas de tartas. Cocción al vapor y sous vide: Para preparaciones saludables, como vegetales o carnes.

Procesa alimentos rápidamente, desde cebollas hasta frutos secos. Cocción lenta y saltear: Perfecto para platos tradicionales como locro o estofados.

El robot incluye 501 recetas preinstaladas, desde humitas hasta mousses, todas testeadas por Essen y actualizadas automáticamente sin costo adicional. La pantalla táctil guía al usuario con instrucciones claras, indicando cuándo agregar ingredientes o realizar acciones específicas.

Cómo se integra a la cocina argentina

El Rein está diseñado para adaptarse al estilo de cocina argentino, donde los platos caseros son protagonistas. Permite preparar recetas tradicionales con menos esfuerzo, conservando nutrientes y reduciendo el uso de aceites, en línea con el sistema de cocina saludable de Essen. Es útil tanto para principiantes como para quienes buscan optimizar tiempo en la cocina. Algunas preparaciones se finalizan en una sartén o cacerola Essen, integrando el robot con los utensilios tradicionales de la marca. Su capacidad de 3 litros lo hace ideal para familias numerosas o para quienes cocinan en cantidad.

Precio del robot de cocina Rein de Essen y disponibilidad en Argentina

En agosto de 2025, el Rein tiene un precio de $2.720.340, disponible en 12 cuotas sin interés de aproximadamente $226.695, según información de emprendedores Essen. Comparado con la Thermomix, que supera los $3.000.000, el Rein es una opción más económica en el segmento de robots de cocina. Se comercializa exclusivamente a través de la red de venta directa de Essen, con más de 20.000 emprendedores en Argentina. Para adquirirlo, podés contactar a un vendedor a través del sitio essen.com.ar o buscar en redes sociales por emprendedores en tu zona, quienes también ofrecen demostraciones gratuitas.

Opiniones de usuarios en Argentina

Dado que el Rein es un lanzamiento reciente, las opiniones iniciales provienen principalmente de redes sociales. Usuarios destacan su facilidad de uso y la adaptación de recetas al gusto local: “Es súper práctico, hacés todo desde cero y algunas cosas terminás en una Essen, queda muy casero”, comentó una usuaria en X. Otros valoran su precio frente a competidores: “Es más accesible que la Thermomix y las recetas son bien argentinas”. En plataformas como Instagram, los emprendedores comparten videos de preparaciones, desde focaccias hasta jugos verdes, generando interés entre los consumidores.

Comparación con otros robots de cocina

El Rein compite directamente con marcas como Thermomix, Moulinex y Atma en un mercado en crecimiento. Según datos de NielsenIQ, el segmento de electrodomésticos en Argentina creció un 41% en unidades en los primeros cinco meses de 2025, impulsado por la demanda de productos que facilitan la cocina saludable. A diferencia de la Thermomix, que tiene un precio más alto y una red de 1200 agentes en el país, el Rein se destaca por su precio competitivo, recetas locales y el respaldo de la red de venta directa de Essen, que prioriza el contacto personalizado.

Cómo adquirir el robot de cocina Rein de Essen

Para comprar el Rein, debés contactar a un emprendedor independiente de Essen, ya que no se vende en tiendas físicas ni plataformas como Mercado Libre. En el sitio oficial de Essen, podés buscar un vendedor por provincia o localidad. Algunos emprendedores ofrecen experiencias de cocina para mostrar el equipo en acción antes de la compra. También es posible que se solicite validar tu identidad (por ejemplo, con una foto de tu DNI) para confirmar el pedido, según las políticas de la marca.

El Rein de Essen es una incorporación reciente al mercado argentino, pensada para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor casero. Con su combinación de tecnología, recetas locales y un precio más accesible que otras opciones, se posiciona como una alternativa interesante para los hogares argentinos.