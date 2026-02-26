El plan de Milei para 2026: Las tres reformas clave que marcarán la agenda del Congreso

El presidente Javier Milei se prepara para la apertura de las sesiones ordinarias este domingo 1 de marzo a las 21:00 hs, un evento que no solo informará sobre el estado de la Nación, sino que servirá de plataforma para lanzar un ambicioso paquete de reformas estructurales. Tras un inicio de año marcado por victorias legislativas en sesiones extraordinarias, el Ejecutivo busca ahora profundizar su modelo con tres ejes centrales: estabilidad fiscal absoluta, libertad educativa y una transformación profunda del sistema electoral.

Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria: el fin del déficit por ley

La “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria” es la pieza maestra con la que el Gobierno pretende blindar el equilibrio fiscal a largo plazo. Este proyecto, que el mandatario ha impulsado con fuerza, busca prohibir por ley que el Congreso sancione presupuestos con déficit financiero.

El punto más disruptivo de esta norma es la responsabilidad legislativa: obligaría a que cualquier proyecto de ley presentado por un diputado o senador especifique con precisión de dónde saldrán los fondos para financiarlo. Si no hay una partida presupuestaria asignada o un recorte compensatorio en otra área, el proyecto no podría ser tratado. Además, se prohíbe explícitamente al Banco Central financiar el gasto público mediante adelantos transitorios, cerrando la puerta a la emisión monetaria para cubrir baches fiscales.

Reforma Educativa: Vouchers y libertad de elección

Bajo el concepto de “Libertad Educativa”, el Gobierno enviará un proyecto que busca transformar la normativa vigente desde 2006. El objetivo es introducir competencia y autonomía en el sistema escolar a través de varios pilares:

Sistema de Vouchers: El plan busca formalizar y ampliar la asistencia económica directa a las familias para que puedan elegir la institución educativa de sus hijos, ya sea de gestión estatal o privada.

Declaración de Servicio Esencial: Para evitar la pérdida de días de clase por conflictos gremiales, la educación sería declarada servicio esencial, obligando a garantizar guardias mínimas de prestación durante paros docentes.

Nuevas Modalidades: Se otorgaría un marco legal al homeschooling (educación en casa) y a formatos híbridos o a distancia, siempre bajo supervisión nacional.

Se otorgaría un marco legal al homeschooling (educación en casa) y a formatos híbridos o a distancia, siempre bajo supervisión nacional. Evaluación y Transparencia: Se crearía el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) y se permitiría, por primera vez, la publicación de resultados de aprendizaje por escuela, fomentando la mejora institucional mediante la exposición de indicadores de calidad.

Reforma Electoral: Boleta Única y el adiós a las PASO

De cara a las futuras contiendas electorales, el Gobierno busca una simplificación drástica del sistema político argentino. El paquete incluye dos medidas de alto impacto:

Boleta Única de Papel (BUP): Si bien ya existe una ley aprobada, Milei enviará una nueva norma para perfeccionar el diseño y garantizar la máxima visibilidad de las listas completas. El objetivo es terminar con el “negocio de las boletas” y el robo de papeletas en los cuartos oscuros.

Eliminación de las PASO: El Ejecutivo considera que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias son una encuesta costosa financiada con impuestos y que los partidos deben resolver sus candidaturas de manera interna. Esta medida genera incertidumbre en sectores de la oposición y en aliados como el PRO, que suelen utilizar esta herramienta para dirimir sus liderazgos.

El escenario político: ¿Tiene el Gobierno los votos?

El discurso del 1 de marzo será el punto de partida para una negociación frenética. El oficialismo confía en que el reciente superávit de Aerolíneas Argentinas en 2025 y la aprobación del primer presupuesto propio (Presupuesto 2026) le otorgan el capital político necesario para avanzar. Sin embargo, la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal —que cuenta con más de 900 artículos— también estarán en la mesa, lo que anticipa un año parlamentario de altísima intensidad.

Con la inflación en descenso y los salarios buscando una recuperación real, el Gobierno apuesta a que estas reformas sean el motor para consolidar el crecimiento económico y atraer inversiones bajo un marco de seguridad jurídica sin precedentes en la historia reciente del país.