El parque acuático más grande de Argentina abrirá en 2026: Atracciones, fechas y todo lo que se sabe

La apertura de un nuevo centro de entretenimiento siempre despierta expectativa, especialmente cuando se trata de un proyecto pensado para convertirse en referencia nacional. Córdoba Capital se prepara para un lanzamiento que ya genera interés entre turistas y residentes, impulsado por la promesa de experiencias acuáticas de gran escala y una propuesta integral que busca renovar la oferta turística de la ciudad.

Dónde estará ubicado y cómo será Infinito Water Park

Infinito Water Park abrirá sus puertas el 3 de enero y se presenta como el parque acuático más grande de Argentina. El predio se encuentra en la zona sur de Córdoba Capital, cerca de Circunvalación, entre la Costanera y la autopista a Rosario. El desarrollo forma parte de un proyecto mayor, conocido como Infinito Open, que abarca 36 hectáreas destinadas al entretenimiento, el comercio y los eventos masivos.

El parque acuático contará con:

Más de 50 atracciones y 30 toboganes .

y . Una pileta de olas artificiales con capacidad para 3,5 millones de litros y olas de hasta 1,8 metros.

con capacidad para 3,5 millones de litros y olas de hasta 1,8 metros. Un río de 500 metros , uno de los más extensos del país.

, uno de los más extensos del país. Playas, reposeras, sombrillas y sectores de descanso.

Un espacio VIP con gastronomía y servicios exclusivos.

La inversión del proyecto asciende a US$40 millones y permitirá recibir hasta 7.000 visitantes en simultáneo.

Una propuesta que apunta a posicionar a Córdoba como destino regional

El parque se integra al nuevo distrito Infinito Open, impulsado por empresas locales y pensado como un polo turístico de relevancia para la región. Según sus desarrolladores, el objetivo es convertir a Córdoba en un punto clave para el turismo de entretenimiento en Sudamérica.

El predio combinará:

Espacios gastronómicos.

Comercios.

Áreas para familias.

Sectores destinados a eventos de gran escala.

Cristian Martin, CEO de Infinito Open, destacó que el proyecto ** “revaloriza una de las zonas con mayor potencial de crecimiento”** y busca fortalecer la afluencia turística, además del impacto económico que generará en la región.

Cuánto costarán las entradas para Infinito Water Park

Las entradas ya están disponibles en preventa, con valores que varían según el pase elegido y los días de visita. También se ofrecen descuentos y beneficios para menores.

Menores de 0 a 4 años: ingresan gratis.

Menores de 4 a 12 años: 20% de descuento.

Pase Acqua Fun

Incluye flotador, reposera y sombrilla (sujeto a disponibilidad).

Lunes a jueves

• Menores: $59.000

• Adultos: $71.999

• Menores: $59.000 • Adultos: $71.999 Viernes a domingo

• Menores: $79.000

• Adultos: $99.000

Pase Acqua Plus

Incluye flotador, reposera, sombrilla (sujeto a disponibilidad), estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas fritas.

Lunes a jueves

• Menores: $79.000

• Adultos: $99.000

• Menores: $79.000 • Adultos: $99.000 Viernes a domingos

• Menores: $89.000

• Adultos: $115.000

Los tickets se pueden adquirir mediante Paseshow, donde también se detallan las opciones de financiación disponibles.