El Municipio de Castelli actuará contra los dueños de perros que muerden a vecinos

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció que el Municipio avanzará con medidas firmes frente a los perros callejeros que atacan y muerden a vecinos, una situación que viene generando preocupación en distintos puntos de la ciudad.

La advertencia fue realizada a través de las redes sociales oficiales del jefe comunal, donde dejó en claro que el Estado local intervendrá con decisión para preservar la seguridad y la convivencia en la vía pública.

En su publicación, Echarren expresó: “Pusimos mano dura contra las motos y solucionamos los ruidos molestos que nos quitaban la tranquilidad Ahora vamos a ir con todo contra los dueños de los perros que muerden, son un peligro. QUEREMOS UN CASTELLI TRANQUILO”

Desde el Municipio señalaron que los ataques de perros representan un riesgo real, especialmente para niños, adultos mayores y personas que circulan a pie o en bicicleta, por lo que se avanzará con controles y acciones dirigidas a los propietarios responsables de los animales.

La iniciativa se enmarca en una política integral de ordenamiento urbano y convivencia, que ya incluyó operativos contra ruidos molestos y controles sobre motos, y que ahora suma un nuevo frente vinculado a la seguridad ciudadana y la tenencia responsable de mascotas.

El mensaje del intendente fue contundente y apunta a un objetivo claro: recuperar la tranquilidad y el bienestar de los vecinos de Castelli.