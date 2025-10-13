El Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del programa Vouchers Educativos en octubre

Denisse Helman
Vouchers educativos argentina 2024

El Gobierno nacional ratificó que continuará el programa Vouchers Educativos 2025, una asistencia económica mensual destinada a familias con hijos que asisten a colegios privados con aporte estatal. El beneficio, implementado desde mediados de año, se mantiene vigente como parte del calendario de ayuda escolar y volverá a pagarse durante octubre.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos de octubre 2025

Aunque el cronograma oficial todavía no fue publicado, fuentes del Ministerio de Capital Humano adelantaron que los pagos se realizarán entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, correspondientes a la cuota escolar del mes de septiembre.

Paleontólogos del Conicet transmitieron en vivo una expedición en la estepa patagónica
Mirá también:

Paleontólogos del Conicet transmitieron en vivo una expedición en la estepa patagónica

El esquema de pagos mantiene el mismo orden que en meses anteriores, con una diferencia de un mes entre el período escolar y la fecha de cobro:

  • Junio: cuotas de abril y mayo (pago conjunto).
  • Julio: cuota de junio.
  • Agosto: cuota de julio.
  • Septiembre: cuota de agosto.
  • Octubre: cuota de septiembre.

El programa seguirá vigente hasta diciembre de 2025, manteniendo el calendario mensual establecido al inicio del plan.

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en octubre

El monto estimado del beneficio será de aproximadamente $20.000 por alumno, de acuerdo con los valores liquidados en los meses anteriores.
El depósito se realiza de manera directa en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario, con el objetivo de aliviar el costo de las cuotas escolares en un contexto económico marcado por la inflación y el ajuste del gasto familiar.

Cómo consultar el estado del beneficio

Las familias pueden verificar el estado de su solicitud ingresando al portal oficial de Vouchers Educativos, utilizando su usuario y contraseña de Mi Argentina.

En la sección Menores a cargo aparecen las siguientes categorías:

  • Aprobada: el pago fue asignado y está en proceso.
  • En revisión: el monto aún no fue acreditado.
  • Rechazada: los datos son inconsistentes o no cumplen los criterios de elegibilidad.

Alcance y objetivos del programa

Desde su lanzamiento, el programa alcanzó a miles de familias de todo el país, transformándose en una de las principales herramientas de asistencia directa para quienes eligen la educación privada con aporte estatal. Su meta es garantizar la continuidad escolar y evitar la deserción educativa en el nivel inicial, primario y secundario.

Turismo gasolero y gastos ajustados: más movimiento pero menos consumo en el fin de semana largo de octubre
Mirá también:

Turismo gasolero y gastos ajustados: más movimiento pero menos consumo en el fin de semana largo de octubre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
agradavle y fresco
Cesó el alerta pero el tiempo sigue inestable en la provincia de Buenos Aires
Provincia
No hay clases aula vacia
Calendario escolar 2025: fechas de finalización de clases y comienzo de las vacaciones en cada provincia
Nacionales
Banco Nación y Defensa lanzan beneficios para personal militar y sus familias
Créditos para beneficiarios de ANSES: montos y plazos del Banco Nación y Banco Provincia
Nacionales
Miles de pasaportes argentinos tienen fallas de seguridad por un error de impresión
La ciudadanía argentina por naturalización pasa a Migraciones: cómo cambia el trámite y qué implica para los solicitantes
Nacionales
El 26 de octubre, Argentina elige a sus nuevos legisladores con la Boleta Única de Papel
El 26 de octubre, Argentina elige a sus nuevos legisladores con la Boleta Única de Papel
Nacionales
feriados noviemvre
Feriado de noviembre 2025: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina
Nacionales
Suspenden la Fiesta de la Mujer Rural en General Lavalle por mal tiempo, se reprograma para el 18 y 19
Suspenden la Fiesta de la Mujer Rural en General Lavalle por mal tiempo, se reprograma para el 18 y 19
General Lavalle Provincia

Más leídas