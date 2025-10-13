El Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del programa Vouchers Educativos en octubre

El Gobierno nacional ratificó que continuará el programa Vouchers Educativos 2025, una asistencia económica mensual destinada a familias con hijos que asisten a colegios privados con aporte estatal. El beneficio, implementado desde mediados de año, se mantiene vigente como parte del calendario de ayuda escolar y volverá a pagarse durante octubre.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos de octubre 2025

Aunque el cronograma oficial todavía no fue publicado, fuentes del Ministerio de Capital Humano adelantaron que los pagos se realizarán entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, correspondientes a la cuota escolar del mes de septiembre.

El esquema de pagos mantiene el mismo orden que en meses anteriores, con una diferencia de un mes entre el período escolar y la fecha de cobro:

Junio: cuotas de abril y mayo (pago conjunto).

cuotas de abril y mayo (pago conjunto). Julio: cuota de junio.

cuota de junio. Agosto: cuota de julio.

cuota de julio. Septiembre: cuota de agosto.

cuota de agosto. Octubre: cuota de septiembre.

El programa seguirá vigente hasta diciembre de 2025, manteniendo el calendario mensual establecido al inicio del plan.

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en octubre

El monto estimado del beneficio será de aproximadamente $20.000 por alumno, de acuerdo con los valores liquidados en los meses anteriores.

El depósito se realiza de manera directa en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario, con el objetivo de aliviar el costo de las cuotas escolares en un contexto económico marcado por la inflación y el ajuste del gasto familiar.

Cómo consultar el estado del beneficio

Las familias pueden verificar el estado de su solicitud ingresando al portal oficial de Vouchers Educativos, utilizando su usuario y contraseña de Mi Argentina.

En la sección Menores a cargo aparecen las siguientes categorías:

Aprobada: el pago fue asignado y está en proceso.

el pago fue asignado y está en proceso. En revisión: el monto aún no fue acreditado.

el monto aún no fue acreditado. Rechazada: los datos son inconsistentes o no cumplen los criterios de elegibilidad.

Alcance y objetivos del programa

Desde su lanzamiento, el programa alcanzó a miles de familias de todo el país, transformándose en una de las principales herramientas de asistencia directa para quienes eligen la educación privada con aporte estatal. Su meta es garantizar la continuidad escolar y evitar la deserción educativa en el nivel inicial, primario y secundario.