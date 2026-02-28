El mes más corto del año se despide con calor: ¿Cómo sigue el tiempo?

Este 28 de febrero marca el último día del mes más corto del año, una particularidad que se repite cada calendario y que tiene una explicación astronómica e histórica.

Febrero cuenta con 28 días —y 29 en los años bisiestos— debido a una reorganización del calendario que se remonta a la época del Imperio Romano. En aquel entonces, el emperador Augusto ajustó la duración de los meses para que agosto tuviera la misma cantidad de días que julio (dedicado a Julio César). Esa modificación dejó a febrero como el mes más breve del año.

¿Cómo estará el tiempo en la provincia para cerrar el mes?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana en territorio bonaerense tendrá temperaturas elevadas y nubosidad variable, condiciones ideales para quienes buscan disfrutar actividades al aire libre.

🔹 Sábado 28 de febrero:
Cielo mayormente nublado.
🌡 Mínima: 22°C
🌡 Máxima: 30°C

🔹 Domingo 1 de marzo:
Cielo algo nublado, con un leve ascenso de temperatura.
🌡 Mínima: 22°C
🌡 Máxima: 32°C

🔹 Lunes 2 de marzo:
Cielo parcialmente nublado, con condiciones similares.
🌡 Mínima: 22°C
🌡 Máxima: 31°C

Fin de semana para disfrutar

Con temperaturas que superarán los 30 grados, muchos bonaerenses aprovecharán estos días para escapadas, reuniones familiares o actividades recreativas antes del inicio pleno de las rutinas de marzo.

Febrero se despide así con clima típicamente veraniego en la provincia de Buenos Aires, dejando paso a un nuevo mes que marcará el comienzo formal de numerosas actividades laborales y educativas.

