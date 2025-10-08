El llamativo último posteo de la joven hallada sin vida en Entre Ríos

La muerte de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años hallada recientemente en un aljibe en una zona rural de Entre Ríos, generó conmoción tras conocerse su última publicación en redes sociales. El mensaje, con un tono enigmático, se convirtió en una pieza clave en la investigación que intenta esclarecer lo ocurrido.

El mensaje

El sábado al mediodía, mientras continuaba la búsqueda de la joven, su cuenta de Instagram compartió una foto acompañada por la frase:

“Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”.

La publicación también incluía de fondo la canción “Please Me” de Maxi Trusso. La combinación entre la imagen, las palabras y el contexto temporal llamó la atención de su entorno y despertó inquietud en los investigadores.

Cronología de los hechos

Daiana desapareció el viernes a la noche tras salir de su casa en Gobernador Mansilla, Entre Ríos.

Ante la falta de noticias, su familia denunció la desaparición. En la madrugada del domingo, la policía encontró su automóvil abandonado en un camino rural a unos 2,5 kilómetros del pueblo.

Testimonios de vecinos aportaron pistas que derivaron en un allanamiento en un galpón alquilado por un hombre apodado “Pino”. Durante el operativo, se secuestraron teléfonos móviles, armas y se detuvo al sospechoso, quien habría intentado resistirse con un arma de fuego.

El hallazgo y las hipótesis

El cuerpo de Daiana fue hallado el martes dentro de un aljibe ubicado en una zona rural conocida como “Los Zorrinos”, cerca de la Ruta 12. Según las primeras pericias, la joven habría mantenido comunicación con el detenido poco antes de desaparecer.

La causa está a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Salisky, mientras que la jueza de Garantías Silvina G. Cabrera autorizó los allanamientos que permitieron avanzar con la detención del principal sospechoso.

Hasta el momento, no se confirmó si existía algún vínculo entre Daiana y el hombre apodado “Pino”. La investigación continúa para determinar el móvil del crimen, analizar las comunicaciones previas y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.