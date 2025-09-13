El Intendente Francisco Echarren anunció la construcción del nuevo playón deportivo “Miguel Etchegoyen”

El intendente Francisco Echarren encabezó la firma del acta de inicio de obra del nuevo playón deportivo que llevará el nombre de “Miguel Etchegoyen”. El acto se realizó junto al propio homenajeado, sus familiares, alumnos y alumnas de 6º año de la Escuela Secundaria Nº1, miembros del gabinete municipal y el equipo de Deportes.

El nuevo espacio estará ubicado en calle Muñiz Barreto, entre Boulevard Natalio Riva y Concejal Muñoz. Será el quinto playón deportivo construido por la actual gestión: tres en el casco urbano, uno en el Cerro de la Gloria y ahora este nuevo predio.

Durante la ceremonia, Echarren destacó: “Hay que reconocer a quienes marcaron caminos, dejaron huellas y trabajaron toda la vida desde su lugar por un Castelli mejor”.

También subrayó la trayectoria de Etchegoyen: “Más de 50 años en la docencia local y muchísimos años más en la escuela de fútbol del Club Deportivo; una vida ligada a las enseñanzas, sos todo un ejemplo, Miguel”. Y concluyó: “Gracias por tus aprendizajes, por tu predisposición, por tu voluntad y por tu amabilidad de siempre”.