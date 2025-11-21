El Gobierno vuelve a reorganizar el Gabinete y reasigna áreas clave entre Interior y Jefatura

En medio de los movimientos internos que atraviesa el Gabinete nacional, la estructura ministerial volvió a modificarse con un nuevo decreto que redistribuye funciones estratégicas entre distintas áreas del Poder Ejecutivo. La medida se suma a los cambios recientes y reconfigura el rol de varios funcionarios, en un contexto de ajustes administrativos y políticos.

Qué áreas pasan al Ministerio del Interior bajo la conducción de Diego Santilli

Con la firma del Decreto 825/2025, el Gobierno dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el área de Deportes queden bajo la órbita del Ministerio del Interior, encabezado por Diego Santilli, quien asumió recientemente su cargo.

Según lo establecido, Interior absorberá las siguientes funciones:

Renaper , que días antes había sido trasladado al Ministerio de Seguridad

, que días antes había sido trasladado al Ministerio de Seguridad Área de Deportes , incluida la asignación de becas deportivas

, incluida la asignación de becas deportivas Alto rendimiento deportivo

Organización y seguimiento de feriados nacionales

Actos patrióticos, efemérides y custodia de emblemas y símbolos

Intervención en asuntos vinculados a símbolos extranjeros

Construcción y emplazamiento de monumentos

Además, Santilli concentrará competencias esenciales en temas institucionales como:

Archivo General de la Nación

Declaración del estado de sitio y sus efectos

Relaciones con las provincias

Gestión de ríos interprovinciales y sus afluentes

Políticas para el desarrollo de áreas y zonas de frontera

Programación y ejecución de legislación electoral

Supervisión del empadronamiento ciudadano

Turismo y Ambiente, bajo la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni

Otra parte de la reorganización afectó a las áreas de Turismo y Ambiente, que quedaron bajo la conducción de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni. Esta reubicación ya había sido anticipada y se oficializó con la publicación del decreto.

El secretario Daniel Scioli continuará al frente de ambas áreas, una decisión que fuentes oficiales describieron como orientada a “proteger” su gestión y evitar eventuales cambios si dependieran directamente del Ministerio del Interior.

Las funciones absorbidas por Jefatura incluyen:

Promoción turística nacional e internacional

Coordinación de políticas ambientales

Ejecución de programas y estrategias vinculadas al desarrollo sostenible

Scioli, activo en su gestión desde 2024, mantendrá su estructura actual a pesar de las especulaciones previas sobre posibles modificaciones.

Migraciones, el único organismo que permanece en seguridad

Dentro de los movimientos recientes, la Dirección Nacional de Migraciones es el único organismo que mantiene el destino asignado la semana anterior: el Ministerio de Seguridad. Desde Casa Rosada explicaron que su permanencia responde al objetivo de:

Agilizar trámites migratorios

Consolidar el proyecto de una Policía de la Frontera

Este criterio se mantuvo incluso mientras otros organismos, como Renaper, volvieron a ser reubicados.

Tensiones internas y el trasfondo político del cambio

La reasignación de competencias generó reacciones dentro del oficialismo. Antes de la jura de Santilli, hubo malestar por lo que se interpretó como un recorte de atribuciones. Voces cercanas al funcionario, como el diputado Cristian Ritondo, cuestionaron el traslado del Renaper a Seguridad al considerar que históricamente estuvo vinculado al uso civil.

El decreto anterior, 793/2025, había traspasado Turismo, Ambiente y Deportes a Jefatura de Gabinete y movido Renaper y Migraciones fuera del Ministerio del Interior. Tras las críticas internas y el señalamiento desde Casa Rosada de que se trató de un “error”, el Gobierno corrigió la medida y restituyó buena parte de las funciones a Santilli.