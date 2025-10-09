El Gobierno vuelve a renombrar el feriado del 12 de octubre como “Día de la Raza”

El Gobierno argentino reintrodujo la denominación “Día de la Raza” para el feriado del 12 de octubre, que en 2025 se trasladará al viernes 10. Esta decisión marca un cambio respecto a la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, adoptada en 2010.

¿Por qué se decide el cambio de nomenclatura?

A pesar de que el cambio aún no ha sido ratificado oficialmente por una norma legal, ya se refleja en las comunicaciones oficiales y en el calendario de feriados publicado en el sitio web argentina.gob.ar. Desde el 2010, la fecha se había conmemorado con el título de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, en virtud del Decreto 1584/10 firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Este decreto tenía como objetivo promover un análisis crítico sobre la historia y reconocer a los pueblos originarios en lugar de usar el término “raza”.

En los últimos años, la gestión actual ya había comenzado a utilizar el nombre “Día de la Raza”, como en 2024, cuando se refirió al feriado como un “hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”.

Reacciones de la sociedad y organizaciones

La decisión ha generado polémica, con diversos sectores expresando su rechazo. Se la considera un “retroceso en materia de derechos” y un “gesto de negacionismo” hacia la diversidad cultural que caracteriza a Argentina. Críticos de la medida argumentan que este cambio obstaculiza los avances en el reconocimiento y respeto hacia las comunidades originarias.

Detalles sobre la celebración de este año

El feriado, correspondiente al 12 de octubre de 2025, caerá en un domingo, por lo que se trasladará al viernes 10, permitiendo así que más ciudadanos puedan participar en las conmemoraciones y actividades relacionadas con la fecha.